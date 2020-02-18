Ракета-носитель "Союз-2" прошла тесты на Плесецке, сообщил источник

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М", запуск которого был отложен с января по техническим причинам, вывезена на стартовый комплекс Ракета-носитель "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М", запуск которого был отложен с января по техническим причинам, вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк и прошла предстартовые тесты, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другие источники агентства сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус.

Позже было решено доставить на Плесецк новую третью ступень, а старт наметить на 20 февраля. Неисправная ступень была отправлена в РКЦ "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса").

"Ракету "Союз-2" вывезли на стартовый комплекс Плесецка, предстартовые тесты прошли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, запуск планируется осуществить с модернизированного под ракету "Союз-2" стартового комплекса, который был введен в эксплуатацию в конце минувшего года. Первым с него полетел спутник "Глонасс-М" в декабре.

В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.

В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре гендиректор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.