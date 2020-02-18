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РИА Наука
2020-02-18T10:00+0300
https://ria.ru/20200218/1564908934.html
Ракета-носитель "Союз-2" прошла тесты на Плесецке, сообщил источник
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РИА Новости

Ракета-носитель "Союз-2" прошла тесты на Плесецке, сообщил источник

10:00 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидЧасти ракет-носителей "Союз-2"
Части ракет-носителей Союз-2
© РИА Новости / Максим Богодвид
Части ракет-носителей "Союз-2" . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М", запуск которого был отложен с января по техническим причинам, вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк и прошла предстартовые тесты, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другие источники агентства сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус.
Позже было решено доставить на Плесецк новую третью ступень, а старт наметить на 20 февраля. Неисправная ступень была отправлена в РКЦ "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса").
"Ракету "Союз-2" вывезли на стартовый комплекс Плесецка, предстартовые тесты прошли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, запуск планируется осуществить с модернизированного под ракету "Союз-2" стартового комплекса, который был введен в эксплуатацию в конце минувшего года. Первым с него полетел спутник "Глонасс-М" в декабре.
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В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.
В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре гендиректор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Дальний ВостокНиколай ТестоедовГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
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