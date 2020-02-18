Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T09:59+0300
https://ria.ru/20200218/1564908818.html
Дочь Мирзиеева познакомилась с Иванкой Трамп и главой МВФ
https://cdn21.img.ria.ru/images/153338/77/1533387746_0:0:4467:2513_1036x0_80_0_0_bc51517dcbd849e3ff3361898fd293f7.jpg
РИА Новости

Дочь Мирзиеева познакомилась с Иванкой Трамп и главой МВФ

09:59 18.02.2020
2583
© AP Photo / Manuel Balce CenetСоветник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп
Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Cenet
Советник президента США, дочь Дональда Трампа Иванка Трамп. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 18 фев - РИА Новости. Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева сообщила, что на Глобальном женском форуме в Дубае познакомилась с дочерью президента США Иванкой Трамп и директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
Глобальный женский форум состоялся 16−17 февраля в Дубае. По данным фонда, Мирзиеева участвовала в мероприятии как член комиссии Узбекистана по гендерному равенству.
"Перед открытием проходящего в Дубае Глобального женского форума у нас завязалась беседа с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Он познакомил меня с Иванкой Трамп", - написала Мирзиеева в своем Telegram-канале.
Она сообщила, что в ходе знакомства к беседе присоединилась директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Она отметила свое весьма высокое уважение к президенту Узбекистана", - добавила Мирзиеева.
Ташкентская телебашня
3 февраля, 15:40
Дочь президента Узбекистана намерена продвигать свободу слова в стране
Дочь главы Узбекистана также разместила видео с отрывком своего выступления на форуме. "Я верю, что узбекским женщинам есть, что сказать миру, они смогут сделать свой весомый вклад в экономическое и культурное развитие человеческой расы", - заявила Мирзиеева на форуме.
В октябре 2019 года министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков на встрече в Вашингтоне с Георгиевой обсудили вопрос о возобновлении в ближайшей перспективе работы постоянного представителя МВФ в Ташкенте, который в апреле 2001 года был отозван из-за отсутствия реформ в либерализации валютного рынка.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в начале сентября 2017 года подписал указ, в соответствии с которым юридические и физические лица в Узбекистане могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. ЦБ Узбекистана тогда же девальвировал официальный курс сума практически в два раза. Население получило возможность свободно продавать иностранную валюту по рыночному курсу в обменных пунктах. В МВФ тогда приветствовали предпринятые шаги и обещали техническую поддержку властям страны в дальнейших реформах в монетарной политике.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
21 сентября 2018, 20:45
Медведев рассказал о роли женщин в политике
821026
Обсудить 0
Саида МирзиееваИванка ТрампКристалина ГеоргиеваУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния