Дочь Мирзиеева познакомилась с Иванкой Трамп и главой МВФ

ТАШКЕНТ, 18 фев - РИА Новости. Старшая дочь президента Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева сообщила, что на Глобальном женском форуме в Дубае познакомилась с дочерью президента США Иванкой Трамп и директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой

Глобальный женский форум состоялся 16−17 февраля в Дубае. По данным фонда, Мирзиеева участвовала в мероприятии как член комиссии Узбекистана по гендерному равенству.

"Перед открытием проходящего в Дубае Глобального женского форума у нас завязалась беседа с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Он познакомил меня с Иванкой Трамп", - написала Мирзиеева в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что в ходе знакомства к беседе присоединилась директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Она отметила свое весьма высокое уважение к президенту Узбекистана", - добавила Мирзиеева.

Дочь главы Узбекистана также разместила видео с отрывком своего выступления на форуме. "Я верю, что узбекским женщинам есть, что сказать миру, они смогут сделать свой весомый вклад в экономическое и культурное развитие человеческой расы", - заявила Мирзиеева на форуме.

В октябре 2019 года министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков на встрече в Вашингтоне с Георгиевой обсудили вопрос о возобновлении в ближайшей перспективе работы постоянного представителя МВФ в Ташкенте, который в апреле 2001 года был отозван из-за отсутствия реформ в либерализации валютного рынка.