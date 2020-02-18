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2020-02-18T11:13+0300
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Умерла 15-летняя актриса фильмов Disney
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РИА Новости

Умерла 15-летняя актриса фильмов Disney

10:39 18.02.2020 (обновлено: 11:13 18.02.2020)
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© Walt Disney Pictures (2016)Кадр из фильма "Королева Катве"
Кадр из фильма Королева Катве
© Walt Disney Pictures (2016)
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Умерла 15-летняя актриса из Уганды Никита Валигва, сообщает ABC News.
В 2016 году врачи обнаружили у артистки рак мозга. Через год лечения наступила ремиссия, однако позже у Валигвы появилась еще одна опухоль, которая и привела к смерти.
Никита Валигва прославилась благодаря фильму студии Disney "Королева из Катве" (2016), в котором рассказывается история знаменитой шахматистки из Уганды Фионы Мутези.
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КультураУганда
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