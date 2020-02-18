Умерла 15-летняя актриса фильмов Disney

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Умерла 15-летняя актриса из Уганды Никита Валигва, сообщает ABC News.
В 2016 году врачи обнаружили у артистки рак мозга. Через год лечения наступила ремиссия, однако позже у Валигвы появилась еще одна опухоль, которая и привела к смерти.
We are gutted as @gayazahigh community. No words can explain the pain at the moment. R.I.P Nikita https://t.co/0lCCV7UeCD— Gayaza High School (@gayazahigh) February 16, 2020
Никита Валигва прославилась благодаря фильму студии Disney "Королева из Катве" (2016), в котором рассказывается история знаменитой шахматистки из Уганды Фионы Мутези.