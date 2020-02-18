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Лондон работает над эвакуацией своих граждан с Diamond Princess
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РИА Новости

Лондон работает над эвакуацией своих граждан с Diamond Princess

09:52 18.02.2020 (обновлено: 12:13 18.02.2020)
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© REUTERS / Issei KatoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Issei Kato
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Великобритания работает над организацией рейса для эвакуации своих граждан с круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Иокогама, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.
"Мы работаем на тем, чтобы как можно скорее организовать обратный рейс в Великобританию для британцев. Наши сотрудники поддерживают связь с британцами на борту, чтобы принять все необходимые меры. Мы призываем всех тех, кто пока не вышел на связь, незамедлительно это сделать", - говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19 смогут покинуть его 19 февраля. В настоящий момент на корабле находятся около трех тысяч человек. Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля. Министр сообщил, что пробы для анализов на вирус взяты у всех пассажиров, идет их обработка.
Всего в Японии выявлено 520 случаев заражения новым типом коронавируса. Из них 454 человека - пассажиры и члены экипажа круизного судна (398 пассажиров и 56 членов экипажа).
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ТуризмНовости - ТуризмDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаВеликобританияЯпонияВ мире
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