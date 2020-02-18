Лондон работает над эвакуацией своих граждан с Diamond Princess

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Великобритания работает над организацией рейса для эвакуации своих граждан с круизного судна Великобритания работает над организацией рейса для эвакуации своих граждан с круизного судна Diamond Princess , находящегося на карантине у японского порта Иокогама, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании

"Мы работаем на тем, чтобы как можно скорее организовать обратный рейс в Великобританию для британцев. Наши сотрудники поддерживают связь с британцами на борту, чтобы принять все необходимые меры. Мы призываем всех тех, кто пока не вышел на связь, незамедлительно это сделать", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19 смогут покинуть его 19 февраля. В настоящий момент на корабле находятся около трех тысяч человек. Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля. Министр сообщил, что пробы для анализов на вирус взяты у всех пассажиров, идет их обработка.

Всего в Японии выявлено 520 случаев заражения новым типом коронавируса . Из них 454 человека - пассажиры и члены экипажа круизного судна (398 пассажиров и 56 членов экипажа).