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Автоконцерн Toyota возобновил работу третьего завода в Китае
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РИА Новости

Автоконцерн Toyota возобновил работу третьего завода в Китае

09:51 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтосалон Toyota
Автосалон Toyota
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автосалон Toyota. Архивное фото
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota во вторник возобновил работу третьего из четырех своих заводов в Китае, сообщило агентство Киодо.
Сборочное производство находится в городе Тяньцзинь. Из-за проблем с доставкой деталей пока что объем работы будет ограничен. В понедельник компания открыла два завода в Гуанчжоу и Чанчунь. Как ожидается, четвертый завод в Чэнду возобновит работу с 24 февраля.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV COVIR-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1868 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 72,4 тысячи человек.
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