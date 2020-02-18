Автоконцерн Toyota возобновил работу третьего завода в Китае

Сборочное производство находится в городе Тяньцзинь. Из-за проблем с доставкой деталей пока что объем работы будет ограничен. В понедельник компания открыла два завода в Гуанчжоу и Чанчунь. Как ожидается, четвертый завод в Чэнду возобновит работу с 24 февраля.