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СМИ: иски о домогательствах обанкротили "Бойскаутов Америки"
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РИА Новости

СМИ: иски о домогательствах обанкротили "Бойскаутов Америки"

09:46 18.02.2020
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© Fotolia / wittayayutСкауты
Скауты
© Fotolia / wittayayut
Скауты. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Крупнейшая скаутская организация "Бойскауты Америки" объявила о банкротстве, поскольку число исков о сексуальных домогательствах против нее продолжало расти, сообщает газета Los Angeles Times.
Точное число поданных исков неизвестно, как и число урегулированных. Адвокаты истцов говорят, что речь идет о сотнях. Число скаутов, состоящих в организации, продолжает уменьшаться.
"Бойскауты Америки" подали заявление о банкротстве в суд в Делавэре. Оно скорее всего не повлияет на деятельность местных скаутов, но приостановит текущие иски на время обсуждения урегулирований. По словам адвоката Гилиона Дюмаса, который ведет более десяти дел против организации, отсрочка может занять годы.
При этом у "Бойскаутов Америки" остается 1,4 миллиарда долларов активов. Но будущие обязательства по искам оказались достаточно значительными, чтобы вопрос рассмотрели власти. Благодаря банкротству организация сможет реорганизировать и реструктурировать свои финансы.
Продюсер Харви Вайнштейн
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Адвокаты предполагаемых жертв говорят, что организация также намерена таким образом защитить миллиарды других активов, включая недвижимость, которые принадлежат местным советам бойскаутов. Эту же тактику использовали некоторые католические епархии во время сексуальных скандалов.
В 2012 году верховный суд штата Орегон после длительного судебного разбирательства постановил обнародовать несколько тысяч страниц документов, охватывающих период с 1965 по 1985 годы, о членах "Бойскаутов Америки", подозреваемых в сексуальных надругательствах над мальчиками. Как правило, обвиняемые были влиятельными людьми в своих сообществах, большинство из которых добровольно вызывались быть вожатыми или их помощниками. Это были сотрудники полиции и военные, учителя, один мэр, врачи и детский психолог.
Организация "Бойскауты Америки" (Boy Scouts of America) была создана в 1910, с тех пор более 110 миллионов человек приняли участие в этом движении.
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СШАДелавэрВ мире
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