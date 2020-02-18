В ЦБ назвали одну из главных причин хищений со счетов в банках

Проблему социальной инженерии в своем видеообращении к участникам форума затронула и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Вы помните, что в прошлом году был взрыв мошенничества на базе социальной инженерии. Это отражает тот факт, что многие граждане не обладали достаточными знаниями, а финансовые организации не чувствовали свою ответственность для того, чтобы должным образом информировать потребителя. Это приводило к утрате средств граждан, малого и среднего бизнеса", - сказала глава регулятора.