В ЦБ назвали одну из главных причин хищений со счетов в банках

МАГНИТОГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Значительная часть хищений со счетов клиентов российских банков в 2019 году была совершена с помощью приемов социальной инженерии, заявил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, выступая на Уральском форуме.
"Анализ, проведенный Банком России, показывает, что в 2019 году значительная часть хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приемов социальной инженерии, введения в заблуждение, обмана, злоупотребления доверием", - сказал Скобелкин.
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Проблему социальной инженерии в своем видеообращении к участникам форума затронула и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Вы помните, что в прошлом году был взрыв мошенничества на базе социальной инженерии. Это отражает тот факт, что многие граждане не обладали достаточными знаниями, а финансовые организации не чувствовали свою ответственность для того, чтобы должным образом информировать потребителя. Это приводило к утрате средств граждан, малого и среднего бизнеса", - сказала глава регулятора.
По словам Скобелкина, в 2019 году Банк России провел порядка 170 проверок на соответствие систем кредитных организаций требованиям кибербезопасности. Кроме того, он отметил рост числа участников информационного обмена о киберугрозах: на сегодня в таком обмене участвуют 826 организаций.
Рост числа участников информобмена, в частности, позволил лучше выявлять операции, совершенные без согласия клиента. В презентации зампреда ЦБ указано, что доля таких операций, выявленных в 2019 году, составила 2,3 копейки на 1 тысячу рублей против 1,8 копейки в 2018 году.
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