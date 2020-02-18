Рабочая группа поддержит поправку о запрете на отчуждение территорий

КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ поддержит предложенную поправку о запрете на отчуждение территорий и на следующей неделе представит ее президенту, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ. На встрече актер Владимир Машков заявил, что после ухода Путина с поста президента у иностранных государств может появиться возможность забрать себе Курилы, Крым или Калининград, поэтому актер предложил закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России. Президент поддержал эту идею, дав поручение оформить ее юридическим службам.
"Я думаю, мы эту поправку поддержим, по крайней мере, на следующей встрече с президентом будем докладывать с формулировками (юридическими)", - сказал Клишас во вторник, выступая на съезде Совета муниципальных образований Красноярского края.
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