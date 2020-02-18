В Красную книгу Адыгеи занесут реликтовый вид многоножек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Редкий реликтовый вид кавказской многоножки Hirudicryptus abchasicus, открытый группой ученых России и Германии, будет занесен в Красную книгу республики Редкий реликтовый вид кавказской многоножки Hirudicryptus abchasicus, открытый группой ученых России и Германии, будет занесен в Красную книгу республики Адыгея , сообщил РИА Новости доцент кафедры "Биология и общая патология" Донского государственного технического университета Александр Евсюков.

Вид Hirudicryptus abchasicus был описан Евсюковым, а также учеными из Москвы и Германии в 2015 году.

Ученые предположили, что этот вид появился в эпоху олигоцена (33-23 миллиона лет назад) с наступлением похолодания климата. Сегодня, по словам Евсюкова, Hirudicryptus abchasicus населяет смешанные и широколиственные леса Северо-Западного Кавказа на территории Абхазии, Адыгеи и Краснодарского края. Другие виды этого же рода обитают на Тайване, в Непале и Макаронезии.

"Вид Hirudicryptus abchasicus достаточно редкий, мы находим его в единичных экземплярах. Сейчас он описан по одному самцу и одной самке", - сказал Евсюков. В связи с этим ученый, являющийся также одним из экспертов Красной книги Адыгеи, предложил включить эту многоножку в третье издание.

"На сегодняшний день решение о включении этого вида в третье издание Красной книги Адыгеи принято", - сказал собеседник, уточнив, что издание будет выпущено в 2022 году. При занесении вида в Красную книгу, по словам Евсюкова, под охрану попадает не только само животное, но и экосистема, в которой этот вид обитает.

Пока же ученые в ДГТУ проводят исследование многоножек на рентгеновском компьютерном микротомографе. В ближайшее время специалисты приступят к изучению животного на сканирующем электронном микроскопе, который позволяет получать изображения объектов с нанометровым разрешением. Предполагается, что исследования помогут обнаружить дополнительные особенности этого вида.