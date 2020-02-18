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РИА Наука
2020-02-18T09:42+0300
https://ria.ru/20200218/1564907828.html
В Красную книгу Адыгеи занесут реликтовый вид многоножек
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РИА Новости

В Красную книгу Адыгеи занесут реликтовый вид многоножек

09:31 18.02.2020 (обновлено: 09:42 18.02.2020)
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© Головач, Евсюков /Донской государственный технический университетHirudicryptus abchasicus
Hirudicryptus abchasicus
© Головач, Евсюков /Донской государственный технический университет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Редкий реликтовый вид кавказской многоножки Hirudicryptus abchasicus, открытый группой ученых России и Германии, будет занесен в Красную книгу республики Адыгея, сообщил РИА Новости доцент кафедры "Биология и общая патология" Донского государственного технического университета Александр Евсюков.
Вид Hirudicryptus abchasicus был описан Евсюковым, а также учеными из Москвы и Германии в 2015 году.
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Ученые предположили, что этот вид появился в эпоху олигоцена (33-23 миллиона лет назад) с наступлением похолодания климата. Сегодня, по словам Евсюкова, Hirudicryptus abchasicus населяет смешанные и широколиственные леса Северо-Западного Кавказа на территории Абхазии, Адыгеи и Краснодарского края. Другие виды этого же рода обитают на Тайване, в Непале и Макаронезии.
"Вид Hirudicryptus abchasicus достаточно редкий, мы находим его в единичных экземплярах. Сейчас он описан по одному самцу и одной самке", - сказал Евсюков. В связи с этим ученый, являющийся также одним из экспертов Красной книги Адыгеи, предложил включить эту многоножку в третье издание.
"На сегодняшний день решение о включении этого вида в третье издание Красной книги Адыгеи принято", - сказал собеседник, уточнив, что издание будет выпущено в 2022 году. При занесении вида в Красную книгу, по словам Евсюкова, под охрану попадает не только само животное, но и экосистема, в которой этот вид обитает.
Пока же ученые в ДГТУ проводят исследование многоножек на рентгеновском компьютерном микротомографе. В ближайшее время специалисты приступят к изучению животного на сканирующем электронном микроскопе, который позволяет получать изображения объектов с нанометровым разрешением. Предполагается, что исследования помогут обнаружить дополнительные особенности этого вида.
Кроме того, планируется провести генетические исследования для уточнения времени появления вида. Ученые отмечают, что исследование многоножек позволяет составить примерную модель древней Земли и изучить палеогеографию Кавказа.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаКрасная книгаДонской государственный технический университетРеспублика Адыгея
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