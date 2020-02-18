Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T09:27+0300
https://ria.ru/20200218/1564907771.html
В ЦИК Армении обратилась выступающая против референдума группа юристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/154757/87/1547578756_17:0:979:541_1036x0_80_0_0_0a2464d560d4e4b11cd7fecff44e1ea5.jpg
РИА Новости

В ЦИК Армении обратилась выступающая против референдума группа юристов

09:27 18.02.2020
4415
© Sputnik / Асатур ЕсаянцГолосование в Армении
Голосование в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Голосование в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Группа армянских юристов подала во вторник документы в Центральную избирательную комиссию Армении для регистрации в качестве противников изменений в конституцию, предусматривающих отставку большинства членов Конституционного суда, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава ЦИК Армении Тигран Мукучян сообщил, что в соответствии с законом в рамах референдума могут быть созданы инициативные группы сторонников и противников конституционных реформ. Инициативную группу противников могли в первоочередном порядке сформировать депутаты парламента, проголосовавшие против проекта постановления о проведении референдума. Однако в течение установленного законом срока парламентарии не подали заявку, и инициативу "Нет" сформировала группа, состоящая не менее чем из 50 граждан.
"Наша инициативная группа состоит из 61 юриста, людей, которые осуществляют профессиональную юридическую деятельность, часть из них адвокаты, часть нет. Все они работают вне государственной системы", - сказал журналистам полномочный представитель группы, глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции Рубен Меликян.
После официальной регистрации группа сможет воспользоваться публичными средствами агитации, в частности, бесплатным и платным эфирным временем Общественного телевидения и Общественного радио, правом на размещение на внешних рекламных щитах агитационных плакатов.
Вид на город Ереван. Архивное фото
Вчера, 02:59
В Армении стартует агитация перед конституционным референдумом
Пятого апреля в Армении пройдет референдум по внесению изменений в Основной закон, предусматривающих прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы конституции в 2015 году. Под планируемые изменения не подпали только двое из девяти судей КС. Остальные семеро, в том числе председатель Грайр Товмасян, стали членами КС в соответствии с положениями Основного закона в редакции 1995 и 2005 годов. Проект разработан правящей фракцией "Мой шаг".
320114
Обсудить 0
Конституционный суд АрменииАрменияВ мире
Рекомендуем
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать "НТВ-Мир Балтия"
Дмитрий Медведев
Медведев вручил благодарности правительства российским парламентариям
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Логотип телеканала RT
RT вышел в финал New York Festivals в 28 номинациях
Сотрудница IT-компании
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Войтенко
Олега Войтенко освободили от должности замминистра цифрового развития
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Кирилл Кабанов
Эксперт прокомментировал слова костромского губернатора о коррупции
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния