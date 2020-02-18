В ЦИК Армении обратилась выступающая против референдума группа юристов

ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Группа армянских юристов подала во вторник документы в Центральную избирательную комиссию Группа армянских юристов подала во вторник документы в Центральную избирательную комиссию Армении для регистрации в качестве противников изменений в конституцию, предусматривающих отставку большинства членов Конституционного суда , передает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава ЦИК Армении Тигран Мукучян сообщил, что в соответствии с законом в рамах референдума могут быть созданы инициативные группы сторонников и противников конституционных реформ. Инициативную группу противников могли в первоочередном порядке сформировать депутаты парламента, проголосовавшие против проекта постановления о проведении референдума. Однако в течение установленного законом срока парламентарии не подали заявку, и инициативу "Нет" сформировала группа, состоящая не менее чем из 50 граждан.

"Наша инициативная группа состоит из 61 юриста, людей, которые осуществляют профессиональную юридическую деятельность, часть из них адвокаты, часть нет. Все они работают вне государственной системы", - сказал журналистам полномочный представитель группы, глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции Рубен Меликян.

После официальной регистрации группа сможет воспользоваться публичными средствами агитации, в частности, бесплатным и платным эфирным временем Общественного телевидения и Общественного радио, правом на размещение на внешних рекламных щитах агитационных плакатов.