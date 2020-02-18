Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

© Служба военной разведки и безопасности Нидерландов Документ, опубликованный журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе Максом Ван дер Верффом © Служба военной разведки и безопасности Нидерландов Документ, опубликованный журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе Максом Ван дер Верффом

Так, в тексте говорится об 11 точках, где в июне и июле 2014-го, когда произошла трагедия, располагались украинские ЗРК "Бук" (восемь локаций) и российские (три локации). По данным разведки, все 11 комплексов находились на расстоянии не менее 66 километров от места крушения, а три идентифицированных российских комплекса были на территории России.

"Исходя из приведенных в таблице данных, становится очевидным, что рейс MH17 пролетал вне досягаемости от всех украинских и российских точек, где были развернуты комплексы "Бук", — говорится в письме.

По мнению Ван дер Верффа, поразителен сам факт того, что нидерландские военные "располагают подробной информацией о позициях российских мобильных комплексов "Бук" (которые не размещены на основных базах), в то время как большинство украинских "Буков" указаны на их стационарных позициях на военных базах".

Далее автор задается вопросом, можно ли утверждать, что Киев содержал "Буки" на базах и ни разу во время операции в Донбассе не перемещал свои средства ПВО.

© Служба военной разведки и безопасности Нидерландов Письмо отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре © Служба военной разведки и безопасности Нидерландов Письмо отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре

"Насколько это вероятно, учитывая тот факт, что 12 июля 2014 года (за несколько дней до крушения самолета. — Прим. ред.) силы ПВО Украины были приведены в полную боевую готовность?" — пишет журналист.

Кроме того, отмечает Ван дер Верфф, в документе, адресованном прокуратуре, сказано: "Ввиду местоположения идентифицированных систем и скорости, с которой они могут быть перемещены, <...> маловероятно, что ракетный комплекс "Бук-М1", принадлежащий украинским Вооруженным силам, мог быть перемещен в такое время, чтобы рейс MH17 попал в зону его поражения".

Далее в письме говорится, что разведка "изучила другие наземные системы ПВО, присутствовавшие в регионе в июле 2014 года и которые с точки зрения оперативной развертываемости, технических характеристик и местоположения могли сбить самолет MH17". Согласно документу, речь идет об украинских ЗРК С-300ПС "Волхов М-6", а также системе С-300ПМ2 "Фаворит", находящейся на вооружении у России.

© Служба военной разведки и безопасности Нидерландов Документ, опубликованный журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе Максом Ван дер Верффом © Служба военной разведки и безопасности Нидерландов Документ, опубликованный журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе Максом Ван дер Верффом

По поводу этого журналист приводит следующую цитату из письма: "Все идентифицированные украинские С-300ПС "Волхов-М6" находились на расстоянии не менее 250 километров от точки поражения МН17. Система С-300ПС "Волхов-М6" имеет максимальную дальность 75 километров. На основании этого MIVD делает вывод, что система С-300ПС "Волхов-М6" не использовалась для того, чтобы сбить MH17".

Далее в документе отмечается, что единственный идентифицированный комплекс, "имеющий достаточно широкий диапазон", чтобы сбить этот самолет, — две системы С-300ПМ2 "Фаворит" ВС России, расположенные недалеко от Ростова-на-Дону.

© Служба военной разведки и безопасности Нидерландов Документ, опубликованный журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе Максом Ван дер Верффом © Служба военной разведки и безопасности Нидерландов Документ, опубликованный журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе Максом Ван дер Верффом

"У MIVD есть информация (от партнеров), которая указала бы на использование РЛС управления огнем 36N8 <...> для наведения и/или запуска ракеты класса "земля — воздух" из серии 48NS 17 июля 2014 года. <...> Эти места находятся в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, и запуск ракеты, скорее всего, привел бы к сообщениям в социальных сетях или других СМИ. MIVD ничего не известно о таких публикациях", — цитирует журналист текст письма.

Сам Ван дер Верфф, анализируя перечисленные факты, заключает, что "Служба военной разведки и безопасности Нидерландов 21 сентября 2016 года (за неделю до пресс-конференции следственной группы) не получила информации от того или иного надежного источника о том, что какой-либо российский комплекс "Бук-М1" пересекал границу с Украиной в течение конфликта".

"Это возвращает нас к вопросу, который мы задали в начале этой статьи: проводилось ли расследование по MH17 должным образом..? Исходя из анализа, проведенного мной за эти годы, у меня появились сомнения, и содержание новой информации из этих четырех документов только усиливает мои сомнения", — подытожил Ван дер Верфф.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что лайнер был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.

Единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации, — экс-командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах . Сам он отрицает причастность к трагедии.