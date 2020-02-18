В России ученые сделали шаг к возможности фабричной 3D-печати на дому

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" предложили методику повышения как минимум вдвое прочности изделий, печатаемых на 3D-принтерах, новый подход открывает реальную перспективу создания "на дому" нужных бытовых предметов, по качеству сопоставимых с фабричными.
Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Rapid Prototyping Journal.
Использованная российскими учеными методика основана на изучении связи между температурными параметрами процесса 3D-печати и структурой и свойствами изделий.
"В опубликованной работе мы показали, что значительно повысить прочностные характеристики полимерного изделия можно, обеспечив достаточно высокую температуру на границе между формирующимися и предшествующим ему слоем детали", - рассказал один из соавторов исследования, аспирант кафедры материаловедения цветных металлов Азамат Тавитов, слова которого приводит пресс-служба НИТУ "МИСиС".
Сейчас коллектив ученых продолжает экспериментальные исследования полимерной печати, изучая взаимосвязь геометрии компьютерной модели и прочности готового изделия.