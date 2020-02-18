Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-18T10:15+0300
https://ria.ru/20200218/1564907549.html
В России ученые сделали шаг к возможности фабричной 3D-печати на дому
https://cdn24.img.ria.ru/images/105068/39/1050683947_0:178:3012:1872_1036x0_80_0_0_eb102de08bd533fd792fa963b14ef4e9.jpg
РИА Новости

В России ученые сделали шаг к возможности фабричной 3D-печати на дому

09:15 18.02.2020 (обновлено: 10:15 18.02.2020)
893
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанк3D-принтер
3D-принтер
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
3D-принтер. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" предложили методику повышения как минимум вдвое прочности изделий, печатаемых на 3D-принтерах, новый подход открывает реальную перспективу создания "на дому" нужных бытовых предметов, по качеству сопоставимых с фабричными.
Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Rapid Prototyping Journal.
Использованная российскими учеными методика основана на изучении связи между температурными параметрами процесса 3D-печати и структурой и свойствами изделий.
"В опубликованной работе мы показали, что значительно повысить прочностные характеристики полимерного изделия можно, обеспечив достаточно высокую температуру на границе между формирующимися и предшествующим ему слоем детали", - рассказал один из соавторов исследования, аспирант кафедры материаловедения цветных металлов Азамат Тавитов, слова которого приводит пресс-служба НИТУ "МИСиС".
Сейчас коллектив ученых продолжает экспериментальные исследования полимерной печати, изучая взаимосвязь геометрии компьютерной модели и прочности готового изделия.
Девочка рассматривает материал под микроскопом
9 февраля, 08:00Хорошие новости
Площадка для будущих химиков: открылся новый детский технопарк
2750112
Обсудить 1
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаОткрытия - РИА НаукаМИСиС
Рекомендуем
Синтез и термообработка топливного сырья
Российские ученые создали таблетки для атомных станций
Hirudicryptus abchasicus
В Красную книгу Адыгеи занесут реликтовый вид многоножек
Рыбный рынок в Тайване
Ученые установили опасность настоящей палеодиеты
Сотрудник института в зале Государственной службы времени
Россия догонит США по точности оптических часов
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Ученые в лаборатории
Мощная оптика может быть компактной: ученые создают очки-телескопы
Части ракет-носителей Союз-2
Ракета-носитель "Союз-2" прошла тесты на Плесецке, сообщил источник
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Дождь в Москве
Найден способ получения электроэнергии из дождевой воды
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
Лента новостейМолния