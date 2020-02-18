В России ученые сделали шаг к возможности фабричной 3D-печати на дому

"В опубликованной работе мы показали, что значительно повысить прочностные характеристики полимерного изделия можно, обеспечив достаточно высокую температуру на границе между формирующимися и предшествующим ему слоем детали", - рассказал один из соавторов исследования, аспирант кафедры материаловедения цветных металлов Азамат Тавитов, слова которого приводит пресс-служба НИТУ "МИСиС".