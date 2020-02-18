На трассе в Колумбии взорвался автомобиль, погибли семь человек

"Это не атака, это общественный транспорт, который ехал из города Пасто в Кали, он был в движении и взорвался", - заявил командующий одной из армейских дивизий генерал Хорхе Исаакс Ойос. Он добавил, что взрывная волна затронула еще два автомобиля, которые проезжали мимо.