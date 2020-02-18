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Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
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РИА Новости

Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

09:03 18.02.2020 (обновлено: 14:24 18.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. В Ухане от коронавируса умер главный врач госпиталя "Учан" Лю Чжимин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее о его смерти писала газета "Жэньминь Жибао", однако позднее эту информацию опровергли.
Лю Чжимину был 51 год. Он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от новой болезни.
"Учан" одним из первых начал принимать пациентов с коронавирусом, штат больницы насчитывает 966 человек.
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Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название COVID-2019.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 72,4 тысячи человек, умерли 1868, выздоровели более 12 тысяч. Всего в мире 43,3 тысячи зараженных и 1874 скончавшихся.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Карта распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Иногда врачи действительно выполняют клятву этого, что Гиппократ. Это достойно уважения. Вне всякого сомнения.
18 февраля, 09:56
CCicicipi
5600000
Прискорбная новость, соболезную родным и близким. Надеюсь правительство КНР учредит награду "за борьбу с вирусом" и вручит ее семье покойного.
18 февраля, 09:47
Илья А.
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