Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. В Ухане от В Ухане от коронавируса умер главный врач госпиталя "Учан" Лю Чжимин, сообщило Центральное телевидение Китая

Ранее о его смерти писала газета "Жэньминь Жибао", однако позднее эту информацию опровергли.

Лю Чжимину был 51 год. Он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае , который скончался от новой болезни.

"Учан" одним из первых начал принимать пациентов с коронавирусом, штат больницы насчитывает 966 человек.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название COVID-2019.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 72,4 тысячи человек, умерли 1868, выздоровели более 12 тысяч. Всего в мире 43,3 тысячи зараженных и 1874 скончавшихся.