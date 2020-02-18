Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. В Ухане от коронавируса умер главный врач госпиталя "Учан" Лю Чжимин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее о его смерти писала газета "Жэньминь Жибао", однако позднее эту информацию опровергли.
Лю Чжимину был 51 год. Он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от новой болезни.
"Учан" одним из первых начал принимать пациентов с коронавирусом, штат больницы насчитывает 966 человек.
Эпидемия вирусной пневмонии
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название COVID-2019.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 72,4 тысячи человек, умерли 1868, выздоровели более 12 тысяч. Всего в мире 43,3 тысячи зараженных и 1874 скончавшихся.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса