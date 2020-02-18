Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T09:57+0300
https://ria.ru/20200218/1564907043.html
Росстандарт сообщил о сокращении доли суррогатного топлива на АЗС
https://cdn25.img.ria.ru/images/156015/01/1560150145_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6a0f9ae7aeb1080ccd02616a5ff12930.jpg
РИА Новости

Росстандарт сообщил о сокращении доли суррогатного топлива на АЗС

09:01 18.02.2020 (обновлено: 09:57 18.02.2020)
1527
© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Росстандарт провел оценку качества топлива на российских АЗС и выявил тенденцию к снижению доли суррогата.

"Всего в течение 2019 года <...> проведены проверки 1087 АЗС. По их результатам не соответствующее требованиям технического регламента топливо выявлено в 8,9% случаев (97 АЗС)", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве отметили, что этот показатель более чем в два раза меньше, чем аналогичный в 2015 году (20 процентов).
Улучшение ситуации специалисты связывают с систематической работой с основными участниками рынка, а также вступлением в силу изменений в Административный кодекс, предусматривающих введение "оборотных" штрафов за несоответствие характеристик топлива техрегламенту.
Ранее в Ростандарте рассказали о наиболее распространенных нарушениях на российских АЗС. Среди них — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
3 января, 12:39
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
3151356
Обсудить 2
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Экономика
Рекомендуем
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса
Стенд компании Газпром
"Газпром" сообщил о кадровых перестановках в компании
Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу ведущую к Верховной Раде Украины в Киеве
Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
57-мм дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М
"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Канадские полицейские
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Задержание экстремистов в Алма-Ате
В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер принимают участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта "Миротворец"
Логотип корпорации Макдоналдс
"Макдоналдс" первым в России открыл ресторан с "темной кухней"
Волны на Черном море
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Геннадий Давыдько
В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
Лента новостейМолния