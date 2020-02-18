Росстандарт сообщил о сокращении доли суррогатного топлива на АЗС

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. провел оценку качества топлива на российских АЗС и выявил тенденцию к снижению доли суррогата. Росстандарт провел оценку качества топлива на российских АЗС и выявил тенденцию к снижению доли суррогата.

"Всего в течение 2019 года <...> проведены проверки 1087 АЗС. По их результатам не соответствующее требованиям технического регламента топливо выявлено в 8,9% случаев (97 АЗС)", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве отметили, что этот показатель более чем в два раза меньше, чем аналогичный в 2015 году (20 процентов).

Улучшение ситуации специалисты связывают с систематической работой с основными участниками рынка, а также вступлением в силу изменений в Административный кодекс, предусматривающих введение "оборотных" штрафов за несоответствие характеристик топлива техрегламенту.