В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей

ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Специалисты "Росводоканала Воронеж" устранили аварию, которая в понедельник вечером оставила без воды несколько тысяч жителей микрорайона ВАИ Специалисты "Росводоканала Воронеж" устранили аварию, которая в понедельник вечером оставила без воды несколько тысяч жителей микрорайона ВАИ Воронежа , сообщается в канале мэрии города в WhatsApp.

По данным мэрии, произошла авария на магистральном водоводе диаметром 500 миллиметров в районе дома №163 по улице Циолковского. Специалистам "Росводоканала Воронеж" ("РВК-Воронеж") предстояло заменить поврежденный участок изношенного трубопровода, и без воды остались несколько домов частного сектора, порядка 20 многоэтажных домов микрорайона ВАИ, школа, детский сад и социальный приют для детей и подростков. По данным мэрии, восстановить водоснабжение планировалось утром 18 февраля.

"РВК-Воронеж" завершил работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм в районе дома №163 по улице Циолковского... Было принято решение место повреждения "залатать". Таким образом, водоснабжение удалось восстановить уже в 6.15 (мск) 18 февраля", - говорится в сообщении.