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В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
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РИА Новости

В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей

08:59 18.02.2020 (обновлено: 11:00 18.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Усольцев / Перейти в фотобанкБлаговещенский собор в Первомайском сквере Воронежа
Благовещенский собор в Первомайском сквере Воронежа
© РИА Новости / Кирилл Усольцев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Специалисты "Росводоканала Воронеж" устранили аварию, которая в понедельник вечером оставила без воды несколько тысяч жителей микрорайона ВАИ Воронежа, сообщается в канале мэрии города в WhatsApp.
По данным мэрии, произошла авария на магистральном водоводе диаметром 500 миллиметров в районе дома №163 по улице Циолковского. Специалистам "Росводоканала Воронеж" ("РВК-Воронеж") предстояло заменить поврежденный участок изношенного трубопровода, и без воды остались несколько домов частного сектора, порядка 20 многоэтажных домов микрорайона ВАИ, школа, детский сад и социальный приют для детей и подростков. По данным мэрии, восстановить водоснабжение планировалось утром 18 февраля.
"РВК-Воронеж" завершил работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм в районе дома №163 по улице Циолковского... Было принято решение место повреждения "залатать". Таким образом, водоснабжение удалось восстановить уже в 6.15 (мск) 18 февраля", - говорится в сообщении.
Для жителей микрорайона ВАИ это уже вторая за неделю коммунальная авария. В минувший вторник, 11 февраля, из-за аварии на котельной воронежского авиазавода (ВАСО) без отопления и горячей воды остались 29 многоквартирных домов разной этажности с населением порядка 12 тысяч человек, а также два детских сада. Тепло и горячую воду вернули в дома спустя двое суток после аварии.
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