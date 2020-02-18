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Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
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РИА Новости

Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса

08:48 18.02.2020 (обновлено: 09:07 18.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing 787-10 Dreamliner Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines
Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing 787-10 Dreamliner
Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Национальной авиакомпании Сингапура Singapore Airlines и ее дочке SilkAir пришлось отменить более 100 рейсов из-за коронавируса, сообщила компания в Facebook.
В Сингапуре подтвердили уже 72 случая заражения коронавирусом.
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Вчера, 05:25
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Спрос на билеты упал, поэтому компании пришлось отменить больше ста рейсов между Сингапуром и Японией, Кореей, Германией, США и другими странами.
"Singapore Airlines и SilkAir временно сократят обслуживание нашей сети из-за вялого спроса в результате вспышки Covid-19 ", говорится в заявлении компании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 794 человек, включая два случая в России.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаСингапурКитайSingapore Airlines
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