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В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
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РИА Новости

В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%

08:45 18.02.2020 (обновлено: 09:42 18.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoРаботник центра утилизации медицинских отходов в защитном костюме в городе Чэнду
Работник центра утилизации медицинских отходов в защитном костюме в городе Чэнду
© REUTERS / CNS Photo
Работник центра утилизации медицинских отходов в защитном костюме в городе Чэнду
ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Производственные мощности основных промышленных госпредприятий Китая уже работают более чем на 80%, сообщил во вторник заместитель главы комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь.
"По предварительным данным, загрузка производственных мощностей более 20 тысяч главных производственных дочерних компаний государственных предприятий, находящихся под контролем комитета по контролю и управлению государственным имуществом, в настоящее время уже превышает 80%", - сообщил на брифинге Жэнь Хунбинь.
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Он добавил, что часть предприятий не работают в основном из-за того, что находятся в регионах с крайне сложной эпидемиологической обстановкой.
"Что касается нетехнических, коммуникационных, транспортных и других сфер, то в настоящее время производственные мощности работают более чем на 95%, в некоторых запущены на 100%", - рассказал представитель ведомства.
Он признал, что эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на промышленный сектор страны, в некоторых областях – достаточно сильное.
"Если говорить о центральных госпредприятиях, то эпидемия вспыхнула во время Нового года, таким образом влияние на производство было сравнительно контролируемым, но в февраля влияние достаточно значительное", - пояснил он.
Он добавил, что влияние эпидемии носит временный характер, оно не скажется в целом в долгосрочной перспективе на экономике страны.
"Мы уверены в том, что поставленные целевые задачи не изменятся", - сказал Жэнь Хунбинь.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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