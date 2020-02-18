В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%

ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Производственные мощности основных промышленных госпредприятий Производственные мощности основных промышленных госпредприятий Китая уже работают более чем на 80%, сообщил во вторник заместитель главы комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь.

"По предварительным данным, загрузка производственных мощностей более 20 тысяч главных производственных дочерних компаний государственных предприятий, находящихся под контролем комитета по контролю и управлению государственным имуществом, в настоящее время уже превышает 80%", - сообщил на брифинге Жэнь Хунбинь.

Он добавил, что часть предприятий не работают в основном из-за того, что находятся в регионах с крайне сложной эпидемиологической обстановкой.

"Что касается нетехнических, коммуникационных, транспортных и других сфер, то в настоящее время производственные мощности работают более чем на 95%, в некоторых запущены на 100%", - рассказал представитель ведомства.

Он признал, что эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на промышленный сектор страны, в некоторых областях – достаточно сильное.

"Если говорить о центральных госпредприятиях, то эпидемия вспыхнула во время Нового года, таким образом влияние на производство было сравнительно контролируемым, но в февраля влияние достаточно значительное", - пояснил он.

Он добавил, что влияние эпидемии носит временный характер, оно не скажется в целом в долгосрочной перспективе на экономике страны.

"Мы уверены в том, что поставленные целевые задачи не изменятся", - сказал Жэнь Хунбинь.