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Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
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РИА Новости

Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице

08:39 18.02.2020
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© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцемЛобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области
© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцем
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 фев - РИА Новости. Еще двое пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе выписаны из больницы, семеро продолжают лечение в медучреждениях области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Автобус и фура 9 февраля столкнулись лоб в лоб на 60 километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, одна из пассажирок автобуса скончалась на операционном столе. Всего за медицинской помощью обратились 39 человек, десять были эвакуированы в специализированные медицинские учреждения области, четверо оставались на лечении в горбольнице Анжеро-Судженска. В понедельник в больницах области оставались девять пострадавших.
"Еще двоих пострадавших сегодня выписали из областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского. Таким образом, в медучреждениях области остаются семь пострадавших: шесть в больнице им. М.А. Подгорбунского и один в центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком", – рассказал Дужик.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека, МВД - о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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