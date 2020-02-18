Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице

Автобус и фура 9 февраля столкнулись лоб в лоб на 60 километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, одна из пассажирок автобуса скончалась на операционном столе. Всего за медицинской помощью обратились 39 человек, десять были эвакуированы в специализированные медицинские учреждения области, четверо оставались на лечении в горбольнице Анжеро-Судженска. В понедельник в больницах области оставались девять пострадавших.