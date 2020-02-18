Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Роскачество обнаружило в говяжьей тушенке некоторых торговых марок антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади, говорится в сообщении организации

Эксперты проверили тушенку 23 торговых марок из Воронежской, Калининградской, Курганской, Московской, Новгородской, Псковской, Орловской и Ярославской областей, Бурятии и Марий Эл, а также из Москвы и Белоруссии. Цена тушенки составила от 82,9 до 306,09 рубля за банку весом от 325 до 388 граммов. Тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов в мясе не обнаружилось, как и нарушений по микробиологическим показателям, но ни одна из торговых марок не соответствует ГОСТу.

В говядине пяти марок специалисты выявили следовые количества лекарственных препаратов: в двух случаях — двух антибиотиков, в трех — одного. Роскачество отмечает, что cодержание антибиотиков не регламентируется законодательством (требования есть только к сырью, но не к конечному продукту), но обычно их следовые количества укладываются в показатель от 1,4 до пяти микрограммов на килограмм. Однако в тушенке "Батькин резерв" их концентрация оказалась значительно выше — более тысячи микрограммов на килограмм.

В тушенке шести торговых марок эксперты обнаружили ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы, в одной — ДНК лошади. Как объяснили в Роскачестве, это связано с тем, что в мясных цехах разная продукция нарезается на одном и том же оборудовании.

Замечания по вкусу цвету, запаху и консистенции не возникли в отношении лишь одного торгового бренда — "Здесь только мясо". Однако при проверке соотношения мяса и бульона выяснилось, что эта тушенка, как и продукция еще шести марок, состоит из бульона наполовину. В говядине 14 производителей наблюдались посторонние запахи, привкус и излишек пряностей.

Главные замечания к внешнему виду мяса — наличие грубой соединительной ткани, кровеносных сосудов и кусочки весом менее 30 граммов. "В шести случаях бульон был коричневым. Это, предположительно, указывает на то, что мясо заранее не было обескровлено. Еще в двух случаях коричневый бульон имел зеленоватый оттенок. Скорее всего, для производства этого тушеного мяса было использовано некачественное сырье", — отмечает Роскачество.