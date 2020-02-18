В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москвичей во вторник ожидает облачная погода без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду без существенных осадков. Температура в мегаполисе составит плюс 6-8 градусов, по области - от плюс 3 до плюс 8. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый", - сообщил Синенков.
По его словам, атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.