Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт

Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Страх и паника, охватившие рынки из-за Страх и паника, охватившие рынки из-за коронавируса , могут существенно ухудшить состояние мировой экономики и благосостояния людей, причем их причиной являются не медицинские факторы, а новостная повестка, заявила РИА Новости управляющий партнер FinExpertiza Россия Нина Козлова.

Китай – это по-прежнему "кузница мира", ему нужны ресурсы, и он является одним из основных покупателей на мировом рынке. Поэтому падение спроса со стороны Китая, появившиеся тенденции сокращения производства и закрытия рынков напрямую сказываются на темпах роста как мирового, так и российского ВВП", - заявила собеседница агентства.

Она напомнила, что для России КНР – один из главных внешнеторговых партнеров. "Российская экономика и сырьевые компании уже ощутили на себе последствия коронавируса из-за обвала цен на нефть. И хотя на данный момент негативный эффект для нашей страны нельзя назвать существенным – на это указывает в том числе достаточно сдержанная реакция российского фондового рынка – ситуация может значительно ухудшиться", - считает Козлова.

По ее словам, развитие событий будет зависеть не столько от самого коронавируса и числа инфицированных, сколько от действий и реакций китайских властей. "Сейчас рынками во многом движут паника и страх, эти психологические реакции становятся реальными факторами влияния на экономику. Если Китай на протяжении длительного времени не восстановит прежние объемы импорта и продолжит сокращать производство, а его торговые партнеры не смогут перезаключить контракты, то весь мировой рынок может переструктурироваться, а глобальные торговые цепочки – существенно измениться", - предупреждает она.

"Таким образом, власти Китая, мировое сообщество, СМИ и глобальные компании во многом сами создают и культивируют ситуацию, при которой негативное влияние коронавируса на экономику и реальное благосостояние людей может увеличиться в разы. На первый план выходят не медицинские факты, а факторы новостной повестки", - заключила Козлова.