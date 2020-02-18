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Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
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РИА Новости

Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт

08:30 18.02.2020 (обновлено: 08:32 18.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Страх и паника, охватившие рынки из-за коронавируса, могут существенно ухудшить состояние мировой экономики и благосостояния людей, причем их причиной являются не медицинские факторы, а новостная повестка, заявила РИА Новости управляющий партнер FinExpertiza Россия Нина Козлова.
"Китай – это по-прежнему "кузница мира", ему нужны ресурсы, и он является одним из основных покупателей на мировом рынке. Поэтому падение спроса со стороны Китая, появившиеся тенденции сокращения производства и закрытия рынков напрямую сказываются на темпах роста как мирового, так и российского ВВП", - заявила собеседница агентства.
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Она напомнила, что для России КНР – один из главных внешнеторговых партнеров. "Российская экономика и сырьевые компании уже ощутили на себе последствия коронавируса из-за обвала цен на нефть. И хотя на данный момент негативный эффект для нашей страны нельзя назвать существенным – на это указывает в том числе достаточно сдержанная реакция российского фондового рынка – ситуация может значительно ухудшиться", - считает Козлова.
По ее словам, развитие событий будет зависеть не столько от самого коронавируса и числа инфицированных, сколько от действий и реакций китайских властей. "Сейчас рынками во многом движут паника и страх, эти психологические реакции становятся реальными факторами влияния на экономику. Если Китай на протяжении длительного времени не восстановит прежние объемы импорта и продолжит сокращать производство, а его торговые партнеры не смогут перезаключить контракты, то весь мировой рынок может переструктурироваться, а глобальные торговые цепочки – существенно измениться", - предупреждает она.
"Таким образом, власти Китая, мировое сообщество, СМИ и глобальные компании во многом сами создают и культивируют ситуацию, при которой негативное влияние коронавируса на экономику и реальное благосостояние людей может увеличиться в разы. На первый план выходят не медицинские факты, а факторы новостной повестки", - заключила Козлова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайЭкономика
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