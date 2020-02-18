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Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом

08:15 18.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Правительство Австралии выделит 2 миллиона австралийских долларов (1,3 миллиона долларов США) на разработку вакцины против нового типа коронавируса, сообщается в заявлении на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона.
"Приоритетом нашего правительства является обеспечение безопасности жителей Австралии, и эти два миллиона долларов помогут в разработке вакцины от коронавируса", - говорится в заявлении.
На данный момент на территории Австралии подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вирус был обнаружен более чем у 20 австралийцев, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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