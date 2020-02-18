В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми

"Родители увидят, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как выглядят контрольные измерительные материалы по истории, как правильно заполнять бланки. Они самостоятельно попробуют сдать ЕГЭ, чтобы понять - в нем нет ничего страшного и непосильного, познакомятся с правилами и процедурой единого государственного экзамена", - цитирует сайт начальника управления центра Богдана Легостаева.