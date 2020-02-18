В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми

Пробные ЕГЭ для родителей проводятся до 2 марта в центрах независимой диагностики Московского центра качества образования. Необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте центра, указав дату, время, предмет и выбрать один из трех центров независимой диагностики.
"Родители увидят, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как выглядят контрольные измерительные материалы по истории, как правильно заполнять бланки. Они самостоятельно попробуют сдать ЕГЭ, чтобы понять - в нем нет ничего страшного и непосильного, познакомятся с правилами и процедурой единого государственного экзамена", - цитирует сайт начальника управления центра Богдана Легостаева.
Отмечается, что в этом году "Дни сдачи ЕГЭ с родителями" посвящены Году памяти и славы, поэтому основным предметом выбрали историю. На прохождение пробного экзамена отводится около 30 минут.
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"Это будет сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные три-четыре часа, а на более сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов", - пояснил Легостаев.
Поучаствовать в акции также могут ученики 11-х классов. Для них будут доступны тесты по всем школьным предметам. Обязательное условие для школьников - регистрация вместе с родителями.
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