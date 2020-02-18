В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022

"Это мой первый визит в Катар, а также первое посещение региона спецпредставителем Евросоюза по правам человека за последние пять лет. Я провел 2,5 часа на строящемся объекте - стадионе в Люсейле, поговорил с рабочими об условиях работы, оплате труда, проверил условия их проживания, дополнительные помещения - зону отдыха, прачечную. Катар предпринимает усилия, чтобы обеспечить для них нормальные условия труда и жизни, своевременную оплату их работы. Нам важно убедиться, что эти улучшения условий жизни и труда иностранных работников в Катаре не временные, а останутся такими же и после чемпионата мира", - отметил Гилмор.