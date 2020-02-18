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В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
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РИА Новости

В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022

06:59 18.02.2020
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© предоставлено комитетом по организации чемпионата мира по футболу в КатареСтадион "Аль-Вакра" в Катаре
Стадион Аль-Вакра в Катаре
© предоставлено комитетом по организации чемпионата мира по футболу в Катаре
Стадион "Аль-Вакра" в Катаре. Архивное фото
ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Катар предпринимает необходимые усилия для улучшения условий жизни и труда строителей, которые трудятся над возведением объектов к чемпионату мира по футболу 2022 года, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Дохе специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор.
Он осмотрел жилые помещения для рабочих, которые задействованы на строительстве стадиона на 80 тысяч зрителей в городе Люсейле, где пройдет открытие ЧМ и игры финала.
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Западные СМИ неоднократно поднимали в своих публикациях тему жесткой эксплуатации иностранных рабочих на строительстве объектов к мировому первенству по футболу, в частности обвиняли власти Катара в плохих условиях проживания рабочих и переработке, несмотря на жару.
"Это мой первый визит в Катар, а также первое посещение региона спецпредставителем Евросоюза по правам человека за последние пять лет. Я провел 2,5 часа на строящемся объекте - стадионе в Люсейле, поговорил с рабочими об условиях работы, оплате труда, проверил условия их проживания, дополнительные помещения - зону отдыха, прачечную. Катар предпринимает усилия, чтобы обеспечить для них нормальные условия труда и жизни, своевременную оплату их работы. Нам важно убедиться, что эти улучшения условий жизни и труда иностранных работников в Катаре не временные, а останутся такими же и после чемпионата мира", - отметил Гилмор.
Он отметил, что в Катаре постоянно находятся представители международных организаций по труду, которые контролируют соблюдение трудового законодательства в отношении иностранных работников, находятся в контакте с катарскими властями и реагируют на любые жалобы.
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ЧМ-2022Чемпионат мира по футболу 2022ЕвросоюзДохаКатарВ мире
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