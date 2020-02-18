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В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
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РИА Новости

В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной

06:51 18.02.2020
1952
© Радио SputnikВид на Красноярск
Вид на Красноярск
© Радио Sputnik
Вид на Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники котельной, где в результате взрыва разрушились перекрытия, проведут обследование конструкций, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее в МЧС по краю сообщили, что вечером в понедельник произошел хлопок угольной пыли в котельной на улице Новой Зари, 11 в Красноярске. Был поврежден резервный котел. Травмировано два человека, по словам медиков, они находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. В результате инцидента разрушились перекрытия между 4 и 5 этажом. По уточненным данным МЧС, площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Было зафиксировано тление угольной пыли, открытого горения не было. В данный момент спасатели завершили работу на объекте.
"В связи с опасностью обрушения в ночное время... дежурили пожарно-спасательные подразделения и городские спасатели. С наступлением светлого времени суток запланировано проведение обследования повреждённых конструкций, проведение аварийно-восстановительных работ собственными силами организации. Сотрудники МЧС завершили работу на месте происшествия", - сказал представитель главка.
На данное происшествие привлекались 79 человек, 20 единиц техники.
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ГУ МЧС по Красноярскому краюКрасноярскПроисшествия
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