В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной

"В связи с опасностью обрушения в ночное время... дежурили пожарно-спасательные подразделения и городские спасатели. С наступлением светлого времени суток запланировано проведение обследования повреждённых конструкций, проведение аварийно-восстановительных работ собственными силами организации. Сотрудники МЧС завершили работу на месте происшествия", - сказал представитель главка.