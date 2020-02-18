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2020-02-18T06:28+0300
https://ria.ru/20200218/1564904863.html
В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
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РИА Новости

В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной

06:28 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Два пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в красноярской краевой больнице.
Ранее в МЧС по краю сообщили, что вечером в понедельник произошел хлопок угольной пыли в котельной на улице Новой Зари, 11 в Красноярске. Был поврежден резервный котел. Травмировано два человека. В результате инцидента разрушились перекрытия между 4 и 5 этажом. По уточненным данным МЧС, площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Было зафиксировано тление угольной пыли, открытого горения не было. В данный момент спасатели завершили работу на объекте.
Казань. Архивное фото
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"Пострадавшие в состоянии крайней тяжести. В реанимации", - сказал собеседник агентства.
В краевом главке МЧС сообщили, что в связи с опасностью обрушения ночью на месте происшествия дежурили спасатели. Запланировано проведение обследования повреждённых конструкций, проведение аварийно-восстановительных работами организации.
На данное происшествие привлекались 79 человек, 20 единиц техники.
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ГУ МЧС по Красноярскому краюКрасноярскПроисшествия
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