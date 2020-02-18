В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Власти Сингапура вводят новые правила домашнего карантина для возвращающихся из Китая, нарушение которого будет грозить тюремным заключением на срок до шести месяцев, крупным штрафом, а также депортацией для иностранцев, сообщает газета Straits Times со ссылкой на министра национального развития Сингапура Лоуренса Вонга.
Как сообщает газета, ранее все возвращающиеся из Китая жители страны также были обязаны оставаться на домашнем карантине на протяжении 14 дней, однако им разрешалось ненадолго покидать свое место жительства. Теперь же, как сообщает министерство трудовых ресурсов Сингапура, на протяжении двух недель людям запрещается покидать дома, а для покупки еды и других вещей первой необходимости люди могут "обратиться к своим товарищам по дому или общежитию или воспользоваться заказом услуг по доставке на дом".
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По словам Лоуренса Вонга, те, кто покинут место жительства во время карантина, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом об инфекционных заболеваниях, что грозит тюремным сроком до шести месяцев, а также штрафом в размере до 10 тысяч сингапурских долларов (7,2 тысячи долларов США). Он добавил, что иностранцам за подобное нарушение грозит увольнение с работы и депортация.
Сообщается, что за соблюдением правил будут следить специально уполномоченные сотрудники, которые будут совершать звонки на стационарный телефон и осуществлять выборочные проверки.
Новые правила вступят в силу 18 февраля в 23.59 по местному времени.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.