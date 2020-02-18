В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма

По словам Лоуренса Вонга, те, кто покинут место жительства во время карантина, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом об инфекционных заболеваниях, что грозит тюремным сроком до шести месяцев, а также штрафом в размере до 10 тысяч сингапурских долларов (7,2 тысячи долларов США). Он добавил, что иностранцам за подобное нарушение грозит увольнение с работы и депортация.