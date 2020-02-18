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Сеул пошлет президентский борт за пятью людьми с Diamond Princess
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РИА Новости

Сеул пошлет президентский борт за пятью людьми с Diamond Princess

06:03 18.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
СЕУЛ, 18 фев – РИА Новости. Южная Корея пошлет президентский самолет VCN-235, чтобы эвакуировать четырех своих граждан и одного супруга с японским гражданством с круизного лайнера Diamond Princess, помещенного в карантин у берегов Японии из-за коронавируса, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нип.
Самолет, рассчитанный максимум на 22 человек, вылетит в Японию с военной базы в Соннаме к югу от Сеула во вторник во второй половине дня и вернется в Южную Корею утром в среду 19 февраля.
"Для предотвращения распространения коронавируса, как и в прошлый раз, все эвакуированные пройдут тщательную проверку, а по прибытии их и их семьи поместят в карантин на 14 дней в место временного проживания в Инчхоне", - сообщил Ким Ган Нип на брифинге Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Всего на судне находятся 14 граждан Южной Кореи, ни у одного из них нет симптомов вируса. Правительство эвакуирует лишь тех, кто выразил такое желание. Они смогут покинуть корабль еще даже до официального разрешения всем остальным незараженным пассажирам на высадку.
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Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19 смогут покинуть его 19 февраля. В настоящий момент на корабле находятся около 3 тысяч человек. Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля. Министр сообщил, что пробы для анализов на вирус взяты у всех пассажиров, идет их обработка.
Всего в Японии выявлено 520 случаев заражения новым типом коронавируса. Из них 454 человека - пассажиры и члены экипажа круизного судна (398 пассажиров и 56 членов экипажа).
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По последним данным в Южной Корее заразился 31 человек, выздоровели и выписаны уже 12 человек, таким образом на лечении все ещё находятся 19 человек. Ещё 957 проходят проверку.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЮжная КореяЯпонияУханьВ мире
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