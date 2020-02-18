Сеул пошлет президентский борт за пятью людьми с Diamond Princess

СЕУЛ, 18 фев – РИА Новости. Южная Корея пошлет президентский самолет VCN-235, чтобы эвакуировать четырех своих граждан и одного супруга с японским гражданством с круизного лайнера Южная Корея пошлет президентский самолет VCN-235, чтобы эвакуировать четырех своих граждан и одного супруга с японским гражданством с круизного лайнера Diamond Princess , помещенного в карантин у берегов Японии из-за коронавируса , сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нип.

Самолет, рассчитанный максимум на 22 человек, вылетит в Японию с военной базы в Соннаме к югу от Сеула во вторник во второй половине дня и вернется в Южную Корею утром в среду 19 февраля.

"Для предотвращения распространения коронавируса, как и в прошлый раз, все эвакуированные пройдут тщательную проверку, а по прибытии их и их семьи поместят в карантин на 14 дней в место временного проживания в Инчхоне", - сообщил Ким Ган Нип на брифинге Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всего на судне находятся 14 граждан Южной Кореи , ни у одного из них нет симптомов вируса. Правительство эвакуирует лишь тех, кто выразил такое желание. Они смогут покинуть корабль еще даже до официального разрешения всем остальным незараженным пассажирам на высадку.

Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19 смогут покинуть его 19 февраля. В настоящий момент на корабле находятся около 3 тысяч человек. Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля. Министр сообщил, что пробы для анализов на вирус взяты у всех пассажиров, идет их обработка.

Всего в Японии выявлено 520 случаев заражения новым типом коронавируса. Из них 454 человека - пассажиры и члены экипажа круизного судна (398 пассажиров и 56 членов экипажа).

По последним данным в Южной Корее заразился 31 человек, выздоровели и выписаны уже 12 человек, таким образом на лечении все ещё находятся 19 человек. Ещё 957 проходят проверку.