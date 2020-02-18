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Религия и мировоззрение
2020-02-18T11:12+0300
https://ria.ru/20200218/1564904684.html
В Москве откроется фестиваль раннехристианского искусства
https://cdn25.img.ria.ru/images/114565/62/1145656200_0:2130:3968:4362_1036x0_80_0_0_cefa2961a3dcee4e53298dce546edeb0.jpg
РИА Новости

В Москве откроется фестиваль раннехристианского искусства

05:58 18.02.2020 (обновлено: 11:12 18.02.2020)
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© РИА Новости . Сергей ПятаковСвято-Тихоновский православный университет
Свято-Тихоновский православный университет
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Свято-Тихоновский православный университет. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй Международный фестиваль "Эпоха в миниатюре", посвященный раннехристианскому искусству, пройдет 18-25 февраля в столичном Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ).
"Фестиваль - это просветительский проект дли широкой публики, который родился из многолетнего сотрудничества ПСТГУ и Амвросианской библиотеки (Милан). Мы совместно занимаемся переводом трудов святителя Амвросия Медиоланского", - сказала РИА Новости руководитель историко-культурного и просветительского центра Соборной палаты (ПСТГУ) Елизавета Фигуркова.
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Мероприятия фестиваля - выставка, лекции и конференции - обращены не только к научному сообществу, но ко всем, кто интересуется историей христианской культуры.
Среди них выставка "ILIAS PICTA в контексте раннехристианского изобразительного искусства", где можно будет увидеть цифровые копии памятников раннехристианского искусства. Экспозиция "позволяет обнаружить связь между греко-римской и христианской изобразительной традициями". На выставке впервые в России покажут факсимильное издание 2009 года греческой рукописи V века н.э. - уникальный пример иллюстрирования Илиады Гомера.
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Также 19 и 20 февраля гостей ждут на конференциях. Одну из них - "Гомер сквозь века" - посвятят языковой и поэтической преемственности в раннехристианскую эпоху. "Новые поэты прибегали к гомеровским формулам в сочинениях христианской тематики. Именно таким языком, в частности, писал свои стихи святой Григорий Богослов", - сообщают в просветительском центре Соборной палаты.
На другой научной конференции - "Античный образ в развитии европейской культуры" - обсудят преемственность и связи античной и христианской художественных традиций.
Фестиваль "Эпоха в миниатюре" - совместный просветительский проект Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва) и Амвросианской библиотеки (Милан) при поддержке UBI Banca (Италия).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный университетМосква
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