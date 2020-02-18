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"Газпром" сообщил о кадровых перестановках в компании
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РИА Новости

"Газпром" сообщил о кадровых перестановках в компании

05:56 18.02.2020 (обновлено: 13:30 18.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. "Газпром" сообщил о кадровых изменениях в руководстве компании: назначены, в том числе, новые главный бухгалтер и глава департамента 512, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, говорится в релизе корпорации.
"Заместителем председателя правления — главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главного бухгалтера", — говорится в релизе.
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"Начальником департамента 512 вместо Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога, ранее занимавший должность заместителя начальника этого департамента. Павел Одеров назначен заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ПАО "Газпром нефть" и заместителем генерального директора ООО "Газпром экспорт", — также сообщает "Газпром".
Кроме того, генеральным директором компании "Газпром трансгаз Томск" вместо Анатолия Титова назначен Владислав Бородин, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента 645, отвечающего за капитальный ремонт. А главой компании "Газпром добыча Оренбург" вместо Владимира Кияева стал Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера — первого заместителя генерального директора компании "Газпром добыча Ямбург".
Кроме того, ликвидирована должность заместителя председателя правления — руководителя аппарата правления, а руководителем аппарата правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления в департаменте 201.
Офис ОАО Газпром
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