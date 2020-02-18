Жители сирийской Ракки рассказали о жизни в разрушенном городе

РАККА (Сирия), 18 фев - РИА Новости. Сирийский город Сирийский город Ракка , бывшая столица "халифата" ИГ*, спустя почти два с половиной года после освобождения международной коалицией во главе с США все еще лежит в руинах, передает корреспондент РИА Новости.

В результате штурма международной коалиции осенью 2017 года город фактически был стерт с лица земли. Погибло около 2 тысяч мирных жителей, еще 250 тысяч стали беженцами. По разным данным, около 250 боевиков ИГ * с 3,5 тысячи семей по согласованию с коалицией выехали из города на восток страны. Сейчас город находится под контролем " Сирийских демократических сил ". С тех пор коалиция во главе с США фактически потеряла интерес к Ракке - ее жители вынуждены выживать сами по себе и ютиться в руинах собственных домов. Коалиция же сосредоточилась на контроле за нефтяными скважинами на востоке страны - доходы от них идут мимо государственного бюджета, а добыча нефти идет без согласия официального Дамаска

Лишь в некоторых зданиях Ракки уцелели первые этажи, где сейчас возрождается самая простая торговля.

На руинах одного из таких домов встречаем местную жительницу с детьми. Чтобы хоть как-то свести концы с концами и заработать мизерную сумму, эта семья собирает на пустырях куски арматуры, чтобы потом сдать их в пункт приемки металла. Попадающиеся деревяшки забирают на дрова. Это весь семейный бюджет, больше рассчитывать не на кого: глава семейства погиб. Дети тащат над головой мешки, набитые кусками арматуры и дровами.

"Наш дом разбомбили самолеты. Мы живем в подвале, работы нет, денег кормить и одевать детей тоже нет. Зарабатываем тем, что сдаем арматуру. Этого хватит, только чтоб с голоду не умереть", - говорит их мать Смум Халед.

Когда-то американцы обещали, что помогут восстановить разрушенные дома. Местный житель по имени Мустафа о такой щедрости не слышал и следов ее не видел. Свой дом Мустафа решил отстраивать сам и за свой счет.

"Какая там помощь от них! Я сам покупал и арматуру, и цемент. Все очень дорого, несколько месяцев пришлось деньги откладывать", - пожаловался Мустафа журналистам.

Местные жители говорят, что под завалами до сих пор остаются тела погибших - и мирных жителей, и боевиков. "В городе еще много погибших под завалами остается. Их (завалы - ред.) разбирают, вроде, но очень медленно. В этом доме на верхнем этаже тоже целую семью нашли мертвыми", - говорит местный таксист Мухаммад, показывая на здание.

Одно из самых мрачных мест в городе - центральная площадь. Здесь боевики проводили свои первые публичные казни - были обезглавлены 38 сирийских солдат и офицеров, взятых в плен при захвате города террористами. Но ни памятника, ни мемориальной таблички здесь нет - новые власти решили разместить здесь детскую игровую площадку. Она довольно сюрреалистично смотрится в этом страшном месте - площадка, видимо, должна была символизировать новую мирную жизнь, но та пока не наступила.

По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлева, в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хаддж-Игаб провинции Ракка, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,91 тонны. Всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 2373 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3967 тонн.