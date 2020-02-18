В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

ТОКИО, 18 фев — РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля, уточнил он.
Как передало агентство Киодо, Кацунобу подтвердил первоначальный срок окончания карантина, при этом он отметил, что уехать смогут лишь пассажиры с отрицательной реакцией на COVID-19.
На борту находятся около трех тысяч человек, у всех взяли пробы для анализов, идет их обработка.
Всего в Японии выявлено 520 случаев заражения новым типом коронавируса. Из них 454 человека — на Diamond Princess: 398 пассажиров и 56 членов экипажа.
Эпидемия вирусной пневмонии
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название COVID-2019.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 72,4 тысячи человек, умерли 1868, выздоровели более 12 тысяч.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса