В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

ТОКИО, 18 фев — РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess , находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.

Ориентировочно процесс будет завершен к 21 февраля, уточнил он.

Как передало агентство Киодо , Кацунобу подтвердил первоначальный срок окончания карантина, при этом он отметил, что уехать смогут лишь пассажиры с отрицательной реакцией на COVID-19.

На борту находятся около трех тысяч человек, у всех взяли пробы для анализов, идет их обработка.

Всего в Японии выявлено 520 случаев заражения новым типом коронавируса. Из них 454 человека — на Diamond Princess: 398 пассажиров и 56 членов экипажа.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название COVID-2019.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 72,4 тысячи человек, умерли 1868, выздоровели более 12 тысяч.