Избирком Боливии заявил об отстранении 60% кандидатов с замечаниями

"Из всех кандидатов, которые получили замечания и должны были предоставить недостающие документы, как минимум 60% были отстранены, поскольку не смогли их предоставить", - сообщил журналистам председатель TSE Сальвадор Ромеро, запись беседы опубликована в Twitter телеканала RTP Bolivia.