Избирком Боливии заявил об отстранении 60% кандидатов с замечаниями

МЕХИКО, 18 фев - РИА Новости. Председатель высшего избирательного суда Боливии (TSE) заявил о переносе "на максимально короткий срок" оглашения результатов обжалования кандидатур на предстоящих всеобщих выборах и об отстранении большинства кандидатов, которые получили предупреждения.
"Из всех кандидатов, которые получили замечания и должны были предоставить недостающие документы, как минимум 60% были отстранены, поскольку не смогли их предоставить", - сообщил журналистам председатель TSE Сальвадор Ромеро, запись беседы опубликована в Twitter телеканала RTP Bolivia.
По словам судьи, в процессе обжалования находятся кандидатуры экс-президента Эво Моралеса и всех кандидатов, получивших замечания, а углублённый анализ необходим, чтобы внести определенность в избирательный процесс.
Ромеро затруднился назвать конкретный день завершения процедуры обжалования, заверив, что она будет завершена в кратчайшие сроки.
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Ранее СМИ сообщали, что Движение к социализму (MAS) в установленный срок подало недостающие документы для своего кандидата в сенаторы Эво Моралеса, которому запрещено баллотироваться в президенты, а также для кандидата на пост президента Луиса Арсе, который возглавлял министерство финансов в правительстве Моралеса.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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