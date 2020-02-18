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"Роскосмос" вместо штаб-квартиры в форме ракеты построит башню-призму
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РИА Новости

"Роскосмос" вместо штаб-квартиры в форме ракеты построит башню-призму

04:57 18.02.2020 (обновлено: 05:17 18.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. "Башня" новой штаб-квартиры "Роскосмоса" — Национального космического центра (НКЦ), строительство которого ведется в столичной Филевской пойме, не будет напоминать своим обликом сверхтяжелую ракету, как ранее хотели в госкорпорации, вместо этого оно будет выглядеть как треугольная призма. Это следует из схемы и фрагментов планов строительства центра, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Год назад, 22 февраля 2019 года, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на презентации НКЦ заявил журналистам, что некоторые из проектов предполагают, что здание будет выполнено в форме ракеты сверхтяжелого класса. Тогда же он продемонстрировал несколько слайдов с эскизами, большинство которых были выполнены в соответствующей форме.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018
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В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию, перенаправив в "Мосинжстройпроект". "За разъяснением вопросов касательно реализации проекта по созданию Национального космического центра, в том числе по архитектурной концепции, необходимо обратиться к представителям застройщика", — сказали в пресс-службе госкорпорации.
Выполнение строительно-монтажных работ и сдача НКЦ планируются на декабрь 2022 года. В нем смогут работать 20 тысяч человек. Сообщалось, что проект будет стоить порядка 25 миллиардов рублей.
В здании помимо самого "Роскосмоса" разместится Роскосмосбанк, Объединенная ракетно-космическая корпорация, компания "Главкосмос", дирекция космодрома Восточный, финансовый институт "Организация "Агат". Также в здание переедут Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов), компания "Гонец", компания "Российские космические системы" и сам Центр Хруничева. Кроме того, в центре разместятся детский технопарк и выставочный центр.
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8 февраля, 03:35Хочу стать космонавтом
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НКЦ построят по проекту бюро UNK project. На сайте компании указано, что в дизайне они вдохновлялись модульностью космических станций. "Высотная доминанта - парафраз стремления человека вверх. Кто-то увидит ракету, кто-то луч света…" — отметил автор проекта, руководитель проектного бюро UNK project Юлий Борисов.
Сейчас офис "Роскосмоса" находится на Бережковской набережной, 22, куда его перенесли с улицы Щепкина, 42. При этом сотрудники госкорпорации продолжают занимать обе территории. Ранее Рогозин сообщал, что концентрация на одной территории позволит "Роскосмосу" сэкономить на коммунальных платежах.
Телеведущий Иван Ургант
6 февраля, 12:06РИА Наука
Ургант объявил выговор автору шутки про "Роскосмос"
281711343
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Хочу стать космонавтомГлавкосмосОбъединенная ракетно-космическая корпорацияКосмос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Башню-клизму нужно строить - символ того, как государственные денежки вылетают в трубу. В канализационную.
18 февраля, 05:37
Серый Wolf
1300103
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