"Роскосмос" вместо штаб-квартиры в форме ракеты построит башню-призму

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. "Башня" новой штаб-квартиры " "Башня" новой штаб-квартиры " Роскосмоса " — Национального космического центра (НКЦ), строительство которого ведется в столичной Филевской пойме, не будет напоминать своим обликом сверхтяжелую ракету, как ранее хотели в госкорпорации, вместо этого оно будет выглядеть как треугольная призма. Это следует из схемы и фрагментов планов строительства центра, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Год назад, 22 февраля 2019 года, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на презентации НКЦ заявил журналистам, что некоторые из проектов предполагают, что здание будет выполнено в форме ракеты сверхтяжелого класса. Тогда же он продемонстрировал несколько слайдов с эскизами, большинство которых были выполнены в соответствующей форме.

В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию, перенаправив в "Мосинжстройпроект". "За разъяснением вопросов касательно реализации проекта по созданию Национального космического центра, в том числе по архитектурной концепции, необходимо обратиться к представителям застройщика", — сказали в пресс-службе госкорпорации.

Выполнение строительно-монтажных работ и сдача НКЦ планируются на декабрь 2022 года. В нем смогут работать 20 тысяч человек. Сообщалось, что проект будет стоить порядка 25 миллиардов рублей.

В здании помимо самого "Роскосмоса" разместится Роскосмосбанк, Объединенная ракетно-космическая корпорация, компания " Главкосмос ", дирекция космодрома Восточный, финансовый институт "Организация "Агат". Также в здание переедут Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов), компания "Гонец", компания "Российские космические системы" и сам Центр Хруничева. Кроме того, в центре разместятся детский технопарк и выставочный центр.

НКЦ построят по проекту бюро UNK project. На сайте компании указано, что в дизайне они вдохновлялись модульностью космических станций. "Высотная доминанта - парафраз стремления человека вверх. Кто-то увидит ракету, кто-то луч света…" — отметил автор проекта, руководитель проектного бюро UNK project Юлий Борисов.