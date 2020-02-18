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Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения коронавирусом

04:53 18.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
СЕУЛ, 18 фев - РИА Новости. Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Новым зараженным стала 61-летняя южнокореянка (1959 года рождения), которая не имеет истории поездок за границу и не контактировала с другими зараженными. Она прошла обследование в общественном центре здравоохранения в городе Тэгу, и анализ показал наличие коронавируса. Сейчас она находится в карантине. Это уже второй случай заражения в Южной Корее, когда не ясен путь передачи вируса.
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По последним данным, в Южной Корее выздоровели и выписаны уже десять человек, таким образом, на лечении все еще находится 21 человек. Еще 957 проходят проверку.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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