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В Ягодном союзе рассказали, что поможет удвоить урожайность
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РИА Новости

В Ягодном союзе рассказали, что поможет удвоить урожайность

04:45 18.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая клубники в посёлке Берёзовом Краснодарского края
Сбор урожая клубники в посёлке Берёзовом Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сбор урожая клубники в посёлке Берёзовом Краснодарского края. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские производители ягод просят Минсельхоз РФ помочь в решении вопроса высоких расходов на регистрацию новых средств защиты растений - это поможет вдвое увеличить урожаи ягод, сообщила РИА Новости директор Ягодного союза Ирина Козий.
"Недавно в Минсельхозе проходил круглый стол, посвященный решению этой проблемы. Пока каких-то решений не найдено. Между тем, суммы в 4-9 миллионов рублей за регистрацию отрасль заплатить не сможет: если зарегистрировать всё, что нам нужно, стоимость регистрации будет сопоставимой с общим оборотом отрасли за год, а таких денег ни у кого нет", - сказала она.
"Если мы будем располагать средствами защиты растений в нужном объеме, удастся сберечь примерно половину урожая, которая сейчас вместо потребителей достается вредителям или теряется из-за болезней растений. Это означает, что объем производства на текущих площадях может удвоиться, а себестоимость упадет, что отразится и на цене для потребителя", - считает эксперт.
Согласно данным Росстата, площадь многолетних ягодных насаждений в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась примерно на 1,3%, до 14,7 тысячи гектаров, из которых, по оценкам Ягодного союза, интенсивно возделываются лишь 2-3 тысячи гектаров.
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"Площади интенсивного выращивания ягод в России небольшие, и объем рынка для каждого отдельного препарата не превышает 1 миллион рублей в год. При таком сопоставлении цифр ни один поставщик не сочтет разумным регистрировать даже самый лучший препарат", - говорится в материалах Ягодного союза.
Козий говорит, что производители ягод обращались в ведомства за помощью в решении этого вопроса, предлагая, например, принять в каталог средства защиты растений, прошедшие все необходимые исследования в Европе или хотя бы в Белоруссии (как участнице ЕАЭС), или продумать возможность снижения стоимости исследований для препаратов. Объем рынка ягодной продукции в РФ в 2018 году она оценивает примерно в 145 тысяч тонн, из которого на отечественную продукцию приходится лишь 15,8 тысячи тонн.
Согласно данным Минсельхоза, показатель по самообеспеченности РФ в 2019 году плодами и ягодами оценивался в 38,7%. Новая Доктрина продовольственной безопасности, в которую введены показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам, определяет пороговое значение по уровню самообеспеченности фруктами и ягодами в 60%.
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"Для культур, которые могут расти в нашей стране, а это яблоки, груши, виноград, сливы, вишня, многие виды ягод, необходимо обеспечение качественным современным посадочным материалом и средствами защиты растений, а этот вопрос упирается в регистрацию сортов и препаратов. ... Без решения этого вопроса нормальное развитие местного производства и реальное, а не нарисованное, достижение указанного в Доктрине продовольственной безопасности уровня в 60% в принципе невозможно", - говорит Козий.

Патогены, вредители и теплые зимы

Почти полное отсутствие современных средств защиты ягодных культур от большинства заболеваний и вредителей является одной из важнейших проблем отрасли, тем более что почти все препараты, внесенные в Госкаталог пестицидов и агрохимикатов, устарели или не имеют доказанных результатов применения, отмечают производители.
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В настоящее время, по данным научных учреждений, видовой состав вредителей малины и садовой земляники насчитывает более 200 единиц, в числе наиболее опасных - малинно-земляничный долгоносик, паутинный и земляничный клещи, земляничный листоед, муравьи и слизни, рассказала агроном хозяйства "Тульская ягода" Елена Казакова. В списке основных мер, направленных на выявление вредителей и борьбу с ними - использование здорового посадочного материала и сортов, устойчивых к патогену, перекопка почвы осенью и ранней весной, мульчирование прикорневой зоны торфом, уничтожение опавших листьев.
Химическая защита инсектицидами во время массового выхода насекомых из мест зимовки - не менее важный метод борьбы с вредителями. "И вот тут производитель сталкивается с огромнейшей проблемой: в РФ практически отсутствуют пестициды, разрешенные к применению на данных культурах", - заметила Казакова.
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Например, садовую землянику необходимо защищать от более 20 различных вредителей и заболеваний, но есть только два зарегистрированных препарата, которые подходят для использования на промышленных насаждениях, аналогичным образом обстоит ситуация и для остальных ягодных культур, говорит директор Ягодного союза.
Разрабатывать "с нуля" отечественные препараты еще дороже. "Ведь, помимо затрат на регистрацию в разработку качественного препарата на протяжении многих лет необходимо вкладывать значительно большие средства. Поэтому пока эффективнее пользоваться европейскими наработками", - добавила она.
Среди причин роста численности патогенов - не только недостаточный фитосанитарный контроль импорта саженцев малины и земляники, но, в том числе, и изменение климата. "Вывод о том, что теплые зимы способствуют перезимовке вредителей, имеет место быть. Поэтому для производителей свежих ягод в России очень важно, чтобы на государственном уровне решился вопрос наличия зарегистрированных современных препаратов для защиты ягодных культур", - сказала Казакова.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияЭкономика
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