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Туризм
2020-02-18T04:32+0300
https://ria.ru/20200218/1564904221.html
Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры из-за коронавируса
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РИА Новости

Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры из-за коронавируса

04:32 18.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
"Каждый десятый турист в мире —​ представитель КНР —​ здесь нанесен прямой удар по туристическим​ отраслям всех стран мира. Что касается России, то оценка не привезенных средств в нашу страну китайскими туристами соотносится с суммой —​ около 100 миллионов долларов ежемесячно", - сказал он.
При этом эксперт отметил, что эти цифры не учитывают ущерб смежных отраслей.
"Это лишь прямое​ недополучение средств туристической отраслью, не учитывающее мультипликативный эффект неполучения ресурсов смежными отраслями", - объяснил Чередниченко.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаРЭУ имени Г. В. ПлехановаКитайРоссияУханьВ мире
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