Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры из-за коронавируса

"Каждый десятый турист в мире —​ представитель КНР —​ здесь нанесен прямой удар по туристическим​ отраслям всех стран мира. Что касается России, то оценка не привезенных средств в нашу страну китайскими туристами соотносится с суммой —​ около 100 миллионов долларов ежемесячно", - сказал он.