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Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
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РИА Новости

Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе

04:32 18.02.2020 (обновлено: 08:18 18.02.2020)
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© Фото : DontworryПечь крематория
Печь крематория
© Фото : Dontworry
Печь крематория. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сотрудница крематория Кристина Клековкина в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала о странных случаях, которые происходили у нее на работе.
По словам собеседницы издания, в первый год после трудоустройства в ее крематории разрешали родственникам присутствовать в момент погружения гроба в печь, чтобы те могли убедиться, что никто не подменял похоронные принадлежности и не снимал драгоценности с тела умершего.
Однажды, сообщила Клековкина, одному мужчине показалось, что из гроба доносятся посторонние звуки, после чего молодой человек бросился к нему и опрокинул на пол, когда гроб был у открытой печи. После этого казуса в крематории ввели меры безопасности.
"Представляете, какой ужас и для персонала, и для родных? После того случая желающих понаблюдать просят пройти в специально оборудованную плотным стеклом комнату", — сказала работница.
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Также, добавила она, бывали случаи, когда родственники не могли опознать умершего из-за грима, поэтому прямо перед церемонией приходилось искать отличительные черты, например, шрамы или родинки.
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КрематорийРоссияРаботаОбщество
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