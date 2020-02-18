Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сотрудница Сотрудница крематория Кристина Клековкина в интервью " Московскому комсомольцу " рассказала о странных случаях, которые происходили у нее на работе

По словам собеседницы издания, в первый год после трудоустройства в ее крематории разрешали родственникам присутствовать в момент погружения гроба в печь, чтобы те могли убедиться, что никто не подменял похоронные принадлежности и не снимал драгоценности с тела умершего.

Однажды, сообщила Клековкина, одному мужчине показалось, что из гроба доносятся посторонние звуки, после чего молодой человек бросился к нему и опрокинул на пол, когда гроб был у открытой печи. После этого казуса в крематории ввели меры безопасности.

"Представляете, какой ужас и для персонала, и для родных? После того случая желающих понаблюдать просят пройти в специально оборудованную плотным стеклом комнату", — сказала работница.