Посол рассказал о проблемах россиян при пересечении границы Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Около шести тысяч россиян, прибывших в прошлом году в Около шести тысяч россиян, прибывших в прошлом году в Израиль в качестве туристов и паломников, не пустили в страну, из них как минимум 600 человек — без существенных на то оснований, заявил в интервью РИА Новости посол России Анатолий Викторов

"Главное то, что среди граждан России , которым отказано во въезде, много людей, которые прибыли с явно добрыми намерениями, с благими целями и при этом они выполнили все необходимые условия. То есть у них на руках были все необходимые документы: билеты в оба конца, имелись забронированные гостиницы, имелись значительные финансовые средства, чтобы провести здесь время с туристическими целями. Тем не менее, им необоснованно — как им представляется, и мы согласны с этим — необоснованно отказано во въезде", — заявил Анатолий Викторов.

По словам посла, израильские власти опасаются роста незаконной трудовой миграции. По данным, предоставленным посольству миграционной службой Израиля, сейчас в стране находятся порядка 14 тысяч россиян без законных на то оснований. По данным израильской стороны, порядка 90% россиян задерживаются по подозрению в намерении подать документы на предоставление убежища и получить право на временную работу в Израиле.

Посольство России получает большое количество жалоб от туристов и паломников, выдворенных из страны без оснований.

"Таких людей, ну, даже израильская сторона называет десять процентов от общего числа тех граждан, которым отказано. Но десять процентов — это шестьсот человек в год! Даже если эта цифра верна, это очень много", — заявил посол.