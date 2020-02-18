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Туризм
2020-02-18T08:25+0300
https://ria.ru/20200218/1564904114.html
Посол рассказал о проблемах россиян при пересечении границы Израиля
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/71/1560067161_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_48b42c9789e3749fa47e76af98ecd57f.jpg
РИА Новости

Посол рассказал о проблемах россиян при пересечении границы Израиля

04:08 18.02.2020 (обновлено: 08:25 18.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичОтдыхающие на пляже в Тель-Авиве
Отдыхающие на пляже в Тель-Авиве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отдыхающие на пляже в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Около шести тысяч россиян, прибывших в прошлом году в Израиль в качестве туристов и паломников, не пустили в страну, из них как минимум 600 человек — без существенных на то оснований, заявил в интервью РИА Новости посол России Анатолий Викторов.
"Главное то, что среди граждан России, которым отказано во въезде, много людей, которые прибыли с явно добрыми намерениями, с благими целями и при этом они выполнили все необходимые условия. То есть у них на руках были все необходимые документы: билеты в оба конца, имелись забронированные гостиницы, имелись значительные финансовые средства, чтобы провести здесь время с туристическими целями. Тем не менее, им необоснованно — как им представляется, и мы согласны с этим — необоснованно отказано во въезде", — заявил Анатолий Викторов.
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По словам посла, израильские власти опасаются роста незаконной трудовой миграции. По данным, предоставленным посольству миграционной службой Израиля, сейчас в стране находятся порядка 14 тысяч россиян без законных на то оснований. По данным израильской стороны, порядка 90% россиян задерживаются по подозрению в намерении подать документы на предоставление убежища и получить право на временную работу в Израиле.
Посольство России получает большое количество жалоб от туристов и паломников, выдворенных из страны без оснований.
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"Таких людей, ну, даже израильская сторона называет десять процентов от общего числа тех граждан, которым отказано. Но десять процентов — это шестьсот человек в год! Даже если эта цифра верна, это очень много", — заявил посол.
В январе в интервью РИА Новости министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал главной причиной отказов во въезде в страну российским туристам попытки незаконного трудоустройства, и такие случаи участились. По его словам, в 2019 году число туристов, прибывших из России в Израиль, превысило 320 тысяч.
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13 февраля, 05:41Туризм
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
1340611222
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ТуризмАнатолий ВикторовРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Потому что это незаконно. В аэропорту выдается туристическая виза, по ней запрещено работать. Только за 2019 год десятки тысяч граждан России въехали в страну, обманным образом заявляя о туристических целях и сразу после въезда подав просьбу о политическом убежище, чтобы получить право на работу. на 2-3 года. Практически у всех был обратный билет, оплаченная гостиница на несколько дней, 1-2 экскурсии и несколько сот долларов. Пограничикам очень сложно определить, очередной ли перед ними обманщик или и правда турист. Все же, как правило, они ухитряются это понять, но ошибки неизбежны.
18 февраля, 07:57
ssobich2852256
2270002
Если можно подзаработать во время визита, почему бы и нет?
18 февраля, 04:15
Руслан Кулаковский
2150007
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