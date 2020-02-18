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В Кембридже экоактивисты испортили газон у колледжа в знак протеста
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РИА Новости

В Кембридже экоактивисты испортили газон у колледжа в знак протеста

03:58 18.02.2020 (обновлено: 13:11 18.02.2020)
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CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard UniversityКембридж
Кембридж
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard University
Кембридж. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Активисты экологического движения Extinction Rebellion в Кембридже в рамках недельной акции протеста в понедельник вскопали газон у Тринити-колледжа Кембриджского университета, выступая против сотрудничества вуза с компаниями, использующими ископаемое топливо, следует из заявлений и фотоотчетов Extinction Rebellion.
Протестующие выкопали ямы на газоне перед воротами Тринити-колледжа и вывесили свои флаги и транспаранты с призывом предпринять меры по защите экологии.
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"Тринити-колледж инвестировал 9,1 миллиона фунтов в нефтегазовые компании, что больше, чем любой из 45 колледжей Оксфорда и Кембриджа", - говорится в заявлении активистов, которые обвиняют колледж в причастности к "климатическому и экологическому кризису".
Администрация Тринити-колледжа приняла решение закрыть для туристов учебный корпус, библиотеку и часовню на время протестов.
Ожидается, что экоактивисты проведут протесты у каждого из колледжей Кембриджского университета, создавая, таким образом, помехи для студентов и преподавателей, а также препятствуя движению транспорта.
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КембриджКембридж (Кембриджшир)Кембриджский университетОксфордВ мире
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