В Кембридже экоактивисты испортили газон у колледжа в знак протеста

ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Активисты экологического движения Extinction Rebellion в Кембридже в рамках недельной акции протеста в понедельник вскопали газон у Тринити-колледжа Кембриджского университета, выступая против сотрудничества вуза с компаниями, использующими ископаемое топливо, следует из заявлений и фотоотчетов Extinction Rebellion.
Протестующие выкопали ямы на газоне перед воротами Тринити-колледжа и вывесили свои флаги и транспаранты с призывом предпринять меры по защите экологии.
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"Тринити-колледж инвестировал 9,1 миллиона фунтов в нефтегазовые компании, что больше, чем любой из 45 колледжей Оксфорда и Кембриджа", - говорится в заявлении активистов, которые обвиняют колледж в причастности к "климатическому и экологическому кризису".
Администрация Тринити-колледжа приняла решение закрыть для туристов учебный корпус, библиотеку и часовню на время протестов.
Ожидается, что экоактивисты проведут протесты у каждого из колледжей Кембриджского университета, создавая, таким образом, помехи для студентов и преподавателей, а также препятствуя движению транспорта.
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