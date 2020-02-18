Apple не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса

Ранее Apple сообщала, что ее чистая квартальная прибыль выросла в первом квартале 2019-2020 финансового года (завершился в декабре 2019 года) на 11%, а продажи увеличились до рекордных 92 миллиардов долларов. Чистая прибыль компании составила 22,24 миллиарда против 19,97 миллиарда долларов годом ранее, это первый рост прибыли корпорации более чем за год. При этом компания сообщила, что в постпраздничном квартале ожидает прибыль в 63-67 миллиардов долларов.