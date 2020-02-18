В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек

За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1886 подтвержденных случаев заражения, зарегистрированы 98 летальных исходов, выписались 1701 пациент.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 72 436 человек, из них 1 868 человек скончались, 12 552 человека выписаны из больниц.