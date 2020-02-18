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В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек

03:31 18.02.2020
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© REUTERS / CNS PhotoРабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
© REUTERS / CNS Photo
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, из них более 1,8 тысяч человека скончались, 12,5 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1886 подтвержденных случаев заражения, зарегистрированы 98 летальных исходов, выписались 1701 пациент.
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По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 72 436 человек, из них 1 868 человек скончались, 12 552 человека выписаны из больниц.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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