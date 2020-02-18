В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ помимо веры в Бога запрет на аборты, соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Милонов предлагает закрепить в преамбуле конституции "право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения". Депутат считает нравственным долгом закрепить запрет абортов в основном законе страны.
"Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг - закрепить данный факт в главном законе нашей страны", - пояснил Милонов РИА Новости.
Он также предложил закрепить веру в Бога и статус РФ как "правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне". Милонов в своей версии преамбулы конституции также называет Россию "ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости".
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".