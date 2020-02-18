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Религия и мировоззрение
2020-02-18T11:11+0300
https://ria.ru/20200218/1564903787.html
В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/88/1563558898_54:0:1446:783_1036x0_80_0_0_e438aefd7b4b312c0e1351aaf9247230.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты

03:26 18.02.2020 (обновлено: 11:11 18.02.2020)
24170
© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ помимо веры в Бога запрет на аборты, соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Милонов предлагает закрепить в преамбуле конституции "право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения". Депутат считает нравственным долгом закрепить запрет абортов в основном законе страны.
"Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг - закрепить данный факт в главном законе нашей страны", - пояснил Милонов РИА Новости.
Он также предложил закрепить веру в Бога и статус РФ как "правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне". Милонов в своей версии преамбулы конституции также называет Россию "ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости".
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
Сергей Новиков
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКонституция РФВиталий МилоновГосдума РФРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
А давайте закрепим в Конституции, что депутат не имеет права покупать дорогие костюмы. И перед выдвижением, должен предоставить справку от психиатра и заключение от психолога об адекватности
18 февраля, 03:34
ДИДенис Иванов
9140002
Предлагаю внести в конституцию запрет депутатам нести чушь. Милонов первый стал бы нарушителем основного закона. 🤣
18 февраля, 03:43
Ivana Ivanova
7360001
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