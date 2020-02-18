На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев – РИА Новости. Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске , сообщили РИА Новости в городском суде.

Как ранее сообщалось, бывший руководитель секретариата экс-губернатора Хорошавина Вячеслав Горбачев по второму уголовному делу обвинен в получении взяток в особо крупном размере по 17 эпизодам. Предварительное следствие установило, что Горбачев и другие члены преступной группы, возглавляемой Хорошавиным, участвовали в получение взяток в размере от 2 миллионов до 10 миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвинуть свои кандидатуры на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего с мая по ноябрь 2014 года было получено свыше 100 миллионов рублей.

Горбачев по первому делу Хорошавина в октябре был приговорен к 7,5 года лишения свободы условно. Он обвинялся в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере в составе ОПГ и легализации преступного дохода, заключил со следствием соглашение и дал показания против других фигурантов, дело рассматривали в особом порядке.

"Во вторник стартовал судебный процесс над Горбачевым. Ему предъявлено обвинение об участии в организованной Хорошавиным преступной группе", - рассказал представитель Южно-Сахалинского городского суда.

По его информации, Горбачев заключил соглашение со следствием и в дальнейшем готов признать вину. В ходе заседания было зачитано обвинение. Другие фигуранты уголовного дела не присутствовали в зале. Суд принял решение о перерыве в слушаниях до 2 марта.