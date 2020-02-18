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На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
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РИА Новости

На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина

03:13 18.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
 Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев – РИА Новости. Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
Как ранее сообщалось, бывший руководитель секретариата экс-губернатора Хорошавина Вячеслав Горбачев по второму уголовному делу обвинен в получении взяток в особо крупном размере по 17 эпизодам. Предварительное следствие установило, что Горбачев и другие члены преступной группы, возглавляемой Хорошавиным, участвовали в получение взяток в размере от 2 миллионов до 10 миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвинуть свои кандидатуры на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего с мая по ноябрь 2014 года было получено свыше 100 миллионов рублей.
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Горбачев по первому делу Хорошавина в октябре был приговорен к 7,5 года лишения свободы условно. Он обвинялся в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере в составе ОПГ и легализации преступного дохода, заключил со следствием соглашение и дал показания против других фигурантов, дело рассматривали в особом порядке.
"Во вторник стартовал судебный процесс над Горбачевым. Ему предъявлено обвинение об участии в организованной Хорошавиным преступной группе", - рассказал представитель Южно-Сахалинского городского суда.
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По его информации, Горбачев заключил соглашение со следствием и в дальнейшем готов признать вину. В ходе заседания было зачитано обвинение. Другие фигуранты уголовного дела не присутствовали в зале. Суд принял решение о перерыве в слушаниях до 2 марта.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Его еще ждет второй суд - по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.
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Приговор ХорошавинуСахалинАлександр ХорошавинЮжно-СахалинскПроисшествия
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