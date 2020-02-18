Врач рассказал, как продлить жизнь суставам

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Привычка хрустеть пальцами или шеей может отправить ваши суставы на пенсию значительно раньше, чем вам бы этого хотелось. Почему так происходит и как этого избежать, рассказал радио Sputnik врач — травматолог-ортопед Константин Терновой.
Хруст суставов — один из самых раздражающих звуков на земле. Человек, который постоянно хрустит или щелкает пальцами, вызывает раздражение у окружающих и вредит своему собственному здоровью. Константин Терновой в интервью радио Sputnik объяснил природу этой вредной привычки.
"Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания щелкнуть. Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти", — рассказал остеопат.
Ускорение процесса старения суставов — главный вред, который вы наносите своему здоровью, если часто хрустите.
"Многократное щелканье суставами рук и шеи приводит к нестабильности. От такого суставы разбалтываются. Разболтанность суставов приводит к более быстрому износу и артрозу. Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет", — уверен врач.
Избавиться от вредной привычки поможет обычный массаж. Профессионал легко снимет мышечное напряжение и не нанесет вред суставам. Заядлым же "хрустильщикам" стоит обратиться к психиатру за помощью в лечении двигательного невроза.