Афины во вторник останутся без общественного транспорта

АФИНЫ, 18 фев - РИА Новости. Жители Жители Афин во вторник останутся без общественного транспорта в связи с 24-часовой забастовкой против изменений в пенсионной системе - будет закрыто метро, не будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи.

Забастовку намерены провести рабочие центры в ряде городов Греции и многие профсоюзные организации, в том числе работников местного самоуправления, врачей и медсестер, учителей, коммунистический профсоюз Всеобщий боевой фронт (ПАМЕ), конфедерация профсоюзов государственных служащих ADEDY . Двадцатичетырехчасовую забастовку объявил также Всегреческий союз моряков торгового флота, не будет работать порт Пирей.

К забастовке не присоединился профсоюз работников частного сектора GSEE.

В Афинах пройдут митинги и демонстрации профсоюзов.

В связи с забастовкой работников общественного транспорта в Афинах ожидаются пробки на дорогах, так как жители города пересядут на личный транспорт.

Профсоюзы отмечают, что пришедшее к власти в июле 2019 года правительство партии "Новая демократия" продолжает в сфере социального обеспечения политику, согласованную с кредиторами в 2010-2019 годах и приведшую к уменьшению пенсий от 20% до 60%.

Организации трудящихся требуют отменить так называемый "закон Катрунгалоса", названный по имени бывшего министра "левого" правительства СИРИЗА Йоргоса Катрунгалоса , и отозвать законопроект, внесенный нынешним министром труда и социальных дел Яннисом Вруцисом.

"Правительство не только не отменяет "закон Катрунгалоса", как оно обещало в предвыборной кампании пенсионерам, но и пытается защитить его законами и быстро применить", - заявил профсоюз ПАМЕ.

В его заявлении говорится, что с новым законом возраст выхода на пенсию составляет 67 лет для всех, мужчин и женщин, без исключений для любой категории работников. Полностью отменяются фонды дополнительного пенсионного обеспечения. Тринадцатая и 14-я пенсии, урезанные предыдущими законами 2010-2012 годов, безвозвратно отменяются. Еще больше урезаются дополнительные, так называемые эпикурейские пенсии, получаемые за счет взносов в частные страховые фонды. Государственная гарантия ограничивается 345 евро "национальной пенсии", отмечает профсоюз.

Как заявил профсоюз, продолжается мародерство в фондах социального обеспечения, и нет никаких средств для возврата украденных средств, только с помощью принудительного списания части стоимости активов (private sector involvement, PSI) с целью рекапитализации банков правительство Самараса-Венизелоса (в 2012-2015 года) похитило 17,5 миллиарда евро.