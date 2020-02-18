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Афины во вторник останутся без общественного транспорта
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РИА Новости

Афины во вторник останутся без общественного транспорта

03:01 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на город Афины
Вид на город Афины
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Вид на город Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 18 фев - РИА Новости. Жители Афин во вторник останутся без общественного транспорта в связи с 24-часовой забастовкой против изменений в пенсионной системе - будет закрыто метро, не будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи.
Забастовку намерены провести рабочие центры в ряде городов Греции и многие профсоюзные организации, в том числе работников местного самоуправления, врачей и медсестер, учителей, коммунистический профсоюз Всеобщий боевой фронт (ПАМЕ), конфедерация профсоюзов государственных служащих ADEDY. Двадцатичетырехчасовую забастовку объявил также Всегреческий союз моряков торгового флота, не будет работать порт Пирей.
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К забастовке не присоединился профсоюз работников частного сектора GSEE.
В Афинах пройдут митинги и демонстрации профсоюзов.
В связи с забастовкой работников общественного транспорта в Афинах ожидаются пробки на дорогах, так как жители города пересядут на личный транспорт.
Профсоюзы отмечают, что пришедшее к власти в июле 2019 года правительство партии "Новая демократия" продолжает в сфере социального обеспечения политику, согласованную с кредиторами в 2010-2019 годах и приведшую к уменьшению пенсий от 20% до 60%.
Организации трудящихся требуют отменить так называемый "закон Катрунгалоса", названный по имени бывшего министра "левого" правительства СИРИЗА Йоргоса Катрунгалоса, и отозвать законопроект, внесенный нынешним министром труда и социальных дел Яннисом Вруцисом.
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"Правительство не только не отменяет "закон Катрунгалоса", как оно обещало в предвыборной кампании пенсионерам, но и пытается защитить его законами и быстро применить", - заявил профсоюз ПАМЕ.
В его заявлении говорится, что с новым законом возраст выхода на пенсию составляет 67 лет для всех, мужчин и женщин, без исключений для любой категории работников. Полностью отменяются фонды дополнительного пенсионного обеспечения. Тринадцатая и 14-я пенсии, урезанные предыдущими законами 2010-2012 годов, безвозвратно отменяются. Еще больше урезаются дополнительные, так называемые эпикурейские пенсии, получаемые за счет взносов в частные страховые фонды. Государственная гарантия ограничивается 345 евро "национальной пенсии", отмечает профсоюз.
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Как заявил профсоюз, продолжается мародерство в фондах социального обеспечения, и нет никаких средств для возврата украденных средств, только с помощью принудительного списания части стоимости активов (private sector involvement, PSI) с целью рекапитализации банков правительство Самараса-Венизелоса (в 2012-2015 года) похитило 17,5 миллиарда евро.
В заявлении выдвинуты требования отозвать законопроект, отменить "закон Катрунгалоса", отменить повышение пенсионного возраста до 67 лет, установить пенсионный возраст в 60 лет для мужчин и 55 для женщин, уменьшив его на пять лет для работников с тяжелыми и вредными для здоровья условиями труда. Среди требований также значатся восстановление 13-й и 14-й пенсий, установление размера минимальной пенсий в 80% от зарплаты, полная государственная гарантия всех пенсий. Не должно быть пенсий менее 600 евро, говорится в заявлении.
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Йоргос КатрунгалосAdedyГрецияАфиныВ мире
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