Премьер Канады хочет мирно договориться с индейцами по газопроводу

"Премьер-министр подчеркнул важность урегулирования ситуации мирным путем через продолжающийся диалог. Премьер-министр и министры продолжают активно участвовать в решении этого вопроса и продолжают поддерживать контакты с лидерами коренных народов, чтобы как можно скорее урегулировать эту ситуацию", - говорится в заявлении.