Финляндия, Швеция, Дания, ФРГ, Нидерланды и Чехия обсудят реформу ВТО

"Многосторонняя торговая система испытывает трудности и нуждается в сторонниках. В Стокгольме наша цель - обменяться идеями о том, как мы могли бы поддержать ВТО, и привлечь внимание к важным для нас темам на министерской конференции ВТО в июне в Казахстане", - говорит Скиннари, его цитата приводится в сообщении.