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Финляндия, Швеция, Дания, ФРГ, Нидерланды и Чехия обсудят реформу ВТО
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РИА Новости

Финляндия, Швеция, Дания, ФРГ, Нидерланды и Чехия обсудят реформу ВТО

02:24 18.02.2020
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© AP Photo / Anja NiedringhausШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
© AP Photo / Anja Niedringhaus
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 фев - РИА Новости. Представители Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов и Чешской Республики на встрече в Стокгольме, созванной министром внешней торговли и северных стран Швеции Анной Халлберг, обсудят реформирование Всемирной торговой организации, сообщает финский МИД.
Финляндию на встрече представит министр по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари.
"Помимо министра Скиннари, ожидается участие представителей Дании, Германии, Нидерландов и Чешской Республики. Эти страны разделяют схожие мнения и идеи относительно торговой политики ЕС. Темы обсуждения на их встрече будут включать вопросы торговли и окружающей среды, борьбу с изменением климата и гендерное равенство, а также реформу Всемирной торговой организации (ВТО)", - говорится в сообщении.
"Многосторонняя торговая система испытывает трудности и нуждается в сторонниках. В Стокгольме наша цель - обменяться идеями о том, как мы могли бы поддержать ВТО, и привлечь внимание к важным для нас темам на министерской конференции ВТО в июне в Казахстане", - говорит Скиннари, его цитата приводится в сообщении.
Находясь в Стокгольме, министр Скиннари также проведет двусторонние встречи, в частности с министром внешней торговли Швеции Анной Халлберг.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
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Всемирная торговая организация (ВТО)ШвецияГерманияДанияФинляндияЧехияНидерландыВ мире
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