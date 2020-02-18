Парагвай созвал экстренную встречу министров здравоохранения Меркосур

"Республика Парагвая созывает третье внеочередное совещание министров здравоохранения стран Меркосур, чтобы проанализировать ситуацию в регионе в связи с эпидемией денге, с появлением кори и новым коронавирусом", - отмечает министерство.
22 января, 14:41Президент Парагвая заразился лихорадкой денге
Мероприятие состоится 19 февраля в Асунсьоне, присутствие подтвердили министры здравоохранения Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии.
Парламент Парагвая в понедельник одобрил введение чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии денге - опасного вирусного заболевания, распространенного в регионах с субтропическим и тропическим климатом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.