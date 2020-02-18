Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T02:16+0300
https://ria.ru/20200218/1564903418.html
Парагвай созвал экстренную встречу министров здравоохранения Меркосур
https://cdn21.img.ria.ru/images/151028/83/1510288345_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_36e23e93ca3c0eb176bbc9218f8e740d.jpg
РИА Новости

Парагвай созвал экстренную встречу министров здравоохранения Меркосур

02:16 18.02.2020
367
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Асунсьон
Города мира. Асунсьон
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Города мира. Асунсьон. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Парагвай созвал экстренную встречу министров здравоохранения блока южноамериканских стран Меркосур для обсуждения ситуации с эпидемией денге и коронавирусом, сообщил Минздрав страны.
"Республика Парагвая созывает третье внеочередное совещание министров здравоохранения стран Меркосур, чтобы проанализировать ситуацию в регионе в связи с эпидемией денге, с появлением кори и новым коронавирусом", - отмечает министерство.
Президент Республики Парагвай Марио Абдо Бенитес
22 января, 14:41
Президент Парагвая заразился лихорадкой денге
Мероприятие состоится 19 февраля в Асунсьоне, присутствие подтвердили министры здравоохранения Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии.
Парламент Парагвая в понедельник одобрил введение чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии денге - опасного вирусного заболевания, распространенного в регионах с субтропическим и тропическим климатом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
29 января, 16:31
Власти Парагвая заподозрили коронавирус у иностранца, сообщили СМИ
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАргентинаМеркосурПарагвайУругвайБразилияВ мире
Рекомендуем
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины
Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
Парламент Парагвая одобрил введение режима ЧС из-за эпидемии денге
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Финляндия, Швеция, Дания, ФРГ, Нидерланды и Чехия обсудят реформу ВТО
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
ВОЗ назвала количество зараженных коронавирусом за пределами Китая
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер Канады хочет мирно договориться с индейцами по газопроводу
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
СМИ сообщили о смерти от коронавируса главы госпиталя в Ухане
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма
Работник центра утилизации медицинских отходов в защитном костюме в городе Чэнду
В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
Фундамент старинного здания в Израиле
В Израиле обнаружили храм XII века до нашей эры
Вид на город Афины
Афины во вторник останутся без общественного транспорта
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая
Медицинские работники в защитных костюмах изучают снимок КТ в медицинском центре в городе Ухань, провинция Хубэй
Эксперт рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
20:01США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
20:00В Госдепе заявили, что не пытаются повысить цены на нефть
Лента новостейМолния